Mark Zuckerberg leva as filhas para a Eras Tour de Taylor Swift

O fundador do Facebook foi ao show de Taylor na sexta-feira em Santa Clara no Levi’s Stadium – onde ele, sua esposa e suas três filhas (mais um amigo, ao que parece) tinham seu próprio camarote privado com vista para o palco abaixo. Na verdade, são assentos fantásticos… e ele pode pagar.

De qualquer forma, tão animado quanto as crianças certamente estavam … parece que o próprio Mark também estava feliz, evidenciado no fato de que ele meio que se deslumbrou para a ocasião, literalmente.

Dê uma olhada … o cara tinha brilhos e joias semelhantes a strass coladas no rosto e, sim – ele também estava usando uma daquelas pulseiras de amizade com várias contas que os Swifties usam.

Parece que Mark também estava se divertindo um pouco com os memes. Ele postou uma foto filtrada de si mesmo vestido com roupas inspiradas no T-Swift e verificando seu telefone – com a legenda: “Verificando 13 e-mails a caminho do show”. Sim, ele estava no espírito das coisas.