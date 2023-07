Mark Zuckerberg mostra corpo esfarrapado em treino com estrelas do UFC

Mark Zuckerberg está claramente levando sua luta potencial com Elon Musk sério… ele revelou na terça-feira que já está treinando com algumas das maiores estrelas do UFC — e ele está muito bem fazendo isso!!

Esportes TMZ aprendeu … ambos Israel Adesanya dar Alex Volkanvsky voou para o berço de Zuck no norte da Califórnia após o showcase do UFC 290 na noite de sábado em Las Vegas – e quase imediatamente, eles começaram a trabalhar com o Meta honcho nos tatames para prepará-lo para uma possível inclinação com Musk.

Os três obviamente malharam por um tempo – porque confira as fotos, eles estavam encharcados de suor.

O que é ainda mais notável nas fotos, porém, é o físico de Zuckerberg – o cara é musculoso!!

O homem de 39 anos flexionou alguns peitorais grandes, braços esculpidos e um tanquinho nas imagens. Ele também acrescentou em um comentário sobre as fotos: “É uma honra treinar com vocês!”

Adesanya, por sua vez, ficou impressionado com o trabalho do bilionário … dizendo em seu próprio comentário sobre as fotos: “No fugazi with Mark 🦈 This is Serious Business‼️”

Zuckerberg e Musk ainda não se comprometeram a uma briga… mas ambos parecem muito sérios sobre perseguir um ao outro em uma jaula ainda este ano.