Mark Zuckerberg tira fotos do Twitter de Elon Musk como aplicativo rival, tópicos e estreias

Mark Zuckerberg aparentemente mal posso esperar para entrar no octógono com Elon Musk para atirar no bilionário … ele passou muito tempo na noite de quarta-feira jogando golpes de teclado em seu inimigo – como parte do lançamento de seu novo aplicativo, Threads.

O rival do Twitter fez sua estreia na hora do jantar … e apenas alguns minutos depois do início, Zuck foi ao site – que muitos estão chamando de “novo Twitter” – para ir atrás de Musk e seu aplicativo de pássaros.

Primeiro, Zuckerberg jogou sombra no Twitter ao explicar para marco cubano ele espera que o Threads seja uma área mais “amigável” para as pessoas interagirem.

“Essa é uma das razões pelas quais o Twitter nunca teve tanto sucesso quanto eu acho que deveria”, escreveu ele, “e queremos fazer isso de maneira diferente”.

Mais tarde, o fundador da Meta disse ao lutador do UFC Mike Davis ele tem esperanças de que o Threads um dia supere o Twitter.

Getty Dias antes do lançamento, Elon Musk usa Zings no novo aplicativo semelhante ao Twitter de Zuckerberg



“Vai levar algum tempo”, disse Zuckerberg, “mas acho que deveria haver um aplicativo de conversas públicas com mais de 1 bilhão de pessoas. O Twitter teve a oportunidade de fazer isso, mas não acertou em cheio. Espero que consigamos.”

Houve alguns comentários velados de Zuck sobre uma luta em potencial com Musk também … ao responder a novas inscrições durante a noite, ele consistentemente fez referências à vitória na “primeira rodada” de Threads. Ele também riu das perspectivas da superluta bilionária ser chamada de “The Meta Threada”. Ele passou muito tempo interagindo com estrelas do MMA como Jon Jones também.

Zuck até pareceu voltar ao Twitter após um hiato de 11 anos para fazer outra pequena provocação em Musk … com uma conta aparentemente associada a ele twittando o meme do Homem-Aranha.