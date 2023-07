Marketa Vondrousova é a nova rainha de Wimbledon

Marketa Vondrousova é a nova rainha da catedral do tênis, Wimbledon. O checo sagrou-se vencedor da final de sábado, por duplo 6-4, e é o terceiro checo na lista de vencedores, juntando-se Jana Novotn (1998) e Peter Kvitov (2011 e 2014).

Ons jaber, com a pressão de jogar para ser o primeiro campeão africano de um ‘Grand Slam’, começou a dominar com um 2-0. Ela foi impedida por seu oponente e voltou à frente por 4–2. A final foi disputada com o teto fechado por causa das fortes rajadas de vento.

Vondrousovafrio como o gelo, deu a volta a esta situação adversa sem vacilar e calou as bancadas do All England Club, claramente a favor do tunisiano.

Ons perdeu o primeiro set e estava em um flap. Os últimos cinco jogos haviam caído a favor de seu rival. Em sua mente estavam as duas grandes finais perdidas no ano passado em Wimbledon contra Elena Rybakina e no US Open, com Cada Swiatek do outro lado da rede.

jaber perdeu o saque pela quarta vez no início do segundo set. Ela estava sem sorte, mas a irregularidade da outra finalista a trouxe para a partida em alguns momentos com a cumplicidade da torcida inglesa.

Um passeio com pontos de interrogação

Vondrousovaque chegou a cogitar não participar do grass tour, é hoje o 59º campeão de Grand Slam e o 24º na grama.

Em sua caixa estava a presença de uma lenda como Códigos Jan. A tenista que superou três lesões no cotovelo, punho e ombro, desde a primeira final de um ‘major’ em Roland Garros 2019, é conhecida em seu país pelas tatuagens nos braços que lembram os desenhos que as crianças fazem para os pais na pré-escola.

Vondrousova chorou de alegria. jaber chorou também, mas com pesar por mais uma oportunidade perdida.