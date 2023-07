Martin Brundle, da F1, deixa Terry Crews no meio da entrevista, rotulado como rude

Martin Brundle muitas vezes é tratado como lixo por celebridades nas corridas de F1 – mas no domingo … o sapato parecia estar no outro pé durante sua entrevista com um Terry Crews.

O piloto que virou locutor estava fazendo seu trabalho durante o Grande Prêmio da Hungria, onde Terry estava no grid … relaxando com a equipe da Red Bull e observando as vistas. Como costuma fazer, Martin meio que o apressou e começou a enchê-lo de perguntas.

Bons esportes que ele é … Terry jogou junto e deu respostas ótimas e atenciosas. Terry falou sobre a tecnologia dos carros e disse que está aprendendo muito sobre o esporte.

Agora, na maioria das vezes, TC está recebendo muitos elogios por como ele se comportou aqui. Considerando como outras pessoas no passado recente lidaram com Martin – ou seja, meio que o ignorando, o que muitas vezes se torna viral – o noivado de Terry está recebendo um grande sinal de positivo.

Terry Crews foi ótimo com Martin Brundle. Up beat e animado. A maneira como Marin Brundle se afastou de Terry Crews foi desrespeitosa. Deveria ter dito obrigado ou algo positivo #SkyF1 #HungarianGP — MIKE KING (@MIKEKIN73778218) 23 de julho de 2023

@MIKEKIN73778218

Mas observe como Martin termina esse bate-papo improvisado … ele rapidamente o interrompe, sem nem agradecer pelo tempo nem nada. Ele reduz para outro assunto da entrevista e deixa Terry pendurado sem jeito. Mesmo durante a conversa, você pode dizer que MB mal está ouvindo.

Bem, as pessoas em casa certamente notaram … e alguns estão rotulando Martin de rude na forma como ele tratou Terry – o que, novamente, é irônico, visto que normalmente ele é o único a ser desprezado.

Sou fã de Martin Brundle, mas ele poderia pelo menos agradecer a Terry Crews, que estava tendo uma conversa decente com ele antes de sair correndo e perseguir Sainz. #F1 #HungarianGP —James Harker (@James_Harker) 23 de julho de 2023

@James_Harker

De qualquer forma, Terry lidou com isso com graça – mesmo depois que Martin fugiu no meio do pensamento … ele ainda exibiu um grande sorriso e o sinal da paz. Bom cara, isso realmente não o afetou.