Master P denuncia o Google e quer promoção de cereais após confusão de Luther Vandross

Ok, ele está brincando sobre essa segunda parte, mas o Coronel reconhece uma grande oportunidade de marketing quando a vê. TMZ Hip-Hop conversou com Master P em Burbank, CA, fora do Walmart – o futuro varejista dele e Snoop Dogg empreendimento de café da manhã – e ele disse que seria melhor entender o Google confundindo-o com o mascote do cereal, em vez de Luther. 😂

O rapper do No Limit nos diz que entende o fascínio da mídia social pela gafe do Google, mas acha que a gigante da tecnologia pode estar deixando seus bots de IA executarem muito do show nos bastidores – algo Questlove do The Roots parece acreditar também.