Mastercard emite COMUNICADO sobre compra de MACONHA com seus cartões

Recentemente, a Mastercard, uma das maiores bandeiras de cartões de crédito do mundo, fez um anúncio que causou um rebuliço no mercado norte-americano, particularmente no setor de cannabis. A empresa informou que seus cartões não poderiam mais ser utilizados para compras de maconha, uma medida que visa eliminar qualquer conexão entre a Mastercard e os comerciantes de cannabis.

As Implicações da Decisão

Após o comunicado da Mastercard, as empresas que possibilitavam pagamentos com cartões de débito para compras de maconha têm enfrentado dificuldades para oferecer outras soluções para as lojas que os utilizam.

Os consumidores de maconha agora terão menos opções convenientes de compra da droga sem dinheiro em espécie. Esta decisão é uma vitória para bancos e empresas de cartões de crédito, que têm lutado para se manter à frente de tecnologias que representam um risco para seus controles contra lavagem de dinheiro e fraude.

O Impacto nos Comerciantes

As lojas de maconha, que muitas vezes têm dificuldade em determinar se as soluções de pagamento que adquirem de empresas de processamento pouco conhecidas são legais, estão sofrendo as consequências. Consultores de conformidade na indústria de cannabis dos EUA, onde a droga é ilegal em nível federal, mas legal em 38 Estados, disseram que os encerramentos já estavam causando tumulto para os clientes.

A Reação dos Consumidores

Os consumidores, por outro lado, estão procurando alternativas de pagamento, como disse Peter Su, diretor de serviços bancários especiais do Hanover Bank, cujos telefones não param de tocar. Embora as lojas de maconha possam operar em dinheiro, os sistemas de caixas eletrônicos sem dinheiro e de débito com senha são mais fáceis para os clientes, que estavam dispostos a pagar taxas extras pela conveniência de pagar com um cartão.

O Papel dos Bancos Menores e Regionais



Embora bancos menores e regionais atendam empresas de maconha, instituições importantes e redes de cartões de crédito como Visa e Mastercard não querem transações de maconha em suas redes devido à ilegalidade federal. Os bancos também devem “conhecer seus clientes” e ser capazes de rastrear transações para evitar fraudes e lavagem de dinheiro.

A Posição Oficial da Mastercard

“Nossas regras exigem que nossos clientes conduzam atividades legais onde estão licenciados para usar nossas marcas. O governo federal considera as vendas de maconha ilegais, portanto, essas compras não são permitidas em nossos sistemas”, disse a Mastercard em comunicado por e-mail.

O Impacto na Indústria da Cannabis

Esta decisão será um golpe para a indústria de cannabis, cujos preços das ações foram deprimidos devido à falta de avanços com a legalização nacional. Até agora, os esforços para aprovar legislação que daria às empresas de maconha mais acesso a serviços bancários também falharam.

As Alternativas de Pagamento

Após o cerco aos caixas eletrônicos sem dinheiro, algumas empresas recorreram ao débito com senha, e os encerramentos atuais deixam com ainda menos opções.

“Mais pessoas têm migrado para o débito com senha no último ano e meio, já que os caixas eletrônicos sem dinheiro tiveram problemas. Se as soluções de débito com senha desaparecerem, as pessoas ficarão apenas com ACH ou dinheiro”, disse Tyler Beuerlein, diretor de desenvolvimento estratégico de negócios da Safe Harbor Financial Services, que oferece serviços bancários e de empréstimo em todo o país para a indústria de cannabis.

A Imagem da Mastercard

A decisão da Mastercard, embora baseada em preocupações legais e de conformidade, poderia ter implicações para a imagem da empresa. A medida pode ser vista como um passo atrás em relação à crescente aceitação social da maconha, particularmente nos Estados Unidos, onde a droga agora é legal em muitos estados.

A proibição da Mastercard sobre a compra de maconha com seus cartões é um lembrete da complexidade e da volatilidade do mercado de cannabis. Embora a maconha seja cada vez mais aceita e legalizada, ainda há muitos obstáculos a serem superados. Enquanto isso, empresas e consumidores terão que se adaptar a essas mudanças e buscar alternativas para manter suas operações e hábitos de consumo.