Matt Brown apoia Dana White sobre os comentários controversos de Israel Adesanya: ‘É o jogo da luta, o que diabos você espera?’

O presidente do UFC, Dana White, raramente repreende seus atletas por qualquer coisa dita antes, durante ou depois das lutas e isso inclui a acalorada guerra de palavras compartilhada entre o campeão dos médios Israel Adesanya e Dricus Du Plessis na noite de sábado.

Durante um confronto na gaiola após a vitória frustrante de Du Plessis sobre Robert Whittaker, que o solidificou como o contendor nº 1 na divisão, Adesanya soltou uma série de calúnias raciais enquanto se dirigia a seu futuro oponente. Nada disso incomodava White e ele certamente não iria policiar nada do que Adesanya dissesse na jaula.

“Quem se importa?” White disse na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 290. “Eu poderia me preocupar menos. Esse é o negócio da luta. Israel Adesanya pode dizer o que quiser. Quem dá merda? Por que? As pessoas são b ******* sobre isso? Claro que eles são. Muito ruim.

Embora possa ser discutido o dia todo sobre o que deve ou não ser um jogo justo em conversas inúteis entre os lutadores, o meio-médio do UFC Matt Brown apoia White quando se trata de sua opinião sobre como isso deve ser tratado.

“Eu meio que concordei com Dana outro dia, eu sei que ele estava levando muita merda quando ele disse ‘este é o jogo de luta de merda, as pessoas dizem merda estúpida,’” Brown disse no novo episódio de O lutador contra o escritor. “Tipo, imagine todas as merdas estúpidas que Dana ouviu e ouviu durante toda a sua vida ou nos últimos 20 anos ou o que quer que seja. [in the UFC]. Eu meio que concordo com ele.

“Somos um bando de selvagens. Como se devesse haver algo errado com você para querer praticar esse esporte. Se você é uma pessoa normal ou tem uma boa cabeça nos ombros para começar – é diferente quando você começa a ganhar dinheiro – mas você se torna um médico de merda ou investe em imóveis. Há um milhão de outras coisas para fazer. É o jogo de luta. O que diabos você espera?

Brown também sabe que muitos de seus colegas do UFC costumam fazer declarações polêmicas, principalmente quando se trata de postagens nas redes sociais.

Ele não defende o que está sendo dito, mas sim que não se pode esperar que as brancas entrem em erupção toda vez que um lutador diz algo que alguém lá fora não concorda.

“Com Dana especificamente, como diabos ele deveria fazer?” Brown disse. “Se ele tentasse fazer alguma coisa toda vez que um lutador agisse ou dissesse algo que a mídia não gosta ou com o qual o mainstream tem um problema, ele literalmente não teria tempo para fazer mais nada em toda a sua carreira. [life]. Ele não faria mais nada.

“É por isso que acho Dana assim. Ele é como se vocês estivessem falando sobre isso. Todo PR é um bom PR. Vocês estão falando merda sobre isso. Vamos foder, continue dizendo merda estúpida. Você não está machucando ninguém.

Quanto a Du Plessis, ele rasgou Adesanya após o confronto ao chamá-lo de “palhaço” por esse comportamento, que ele viu como impróprio de um campeão do UFC.

Independentemente da altercação na gaiola e dos comentários de Adesanya depois, Brown só elogiou o desempenho de Du Plessis, onde marcou um nocaute violento no segundo round sobre Whittaker.

Com essa vitória, Du Plessis se tornou apenas o segundo peso médio a derrotar Whittaker no UFC – o outro é Adesanya – e se consolidou como o principal candidato até 185 libras.

“Esse cara simplesmente aparece. Ele simplesmente faz isso ”, disse Brown sobre Du Plessis. “Ele é um cara foda, faça isso cara. Ele não parece ótimo fazendo isso. Ele não tem técnica como alguns desses caras, mas ele dá um jeito e você tem que ter respeito por isso. Tenho certeza que Izzy tem um respeito totalmente novo por ele depois do que ele fez com Whittaker, mas caramba, de onde esse cara veio? Como conseguiu fazer isso?

“Porque você apenas o observa, você pode estudá-lo e analisá-lo até a morte e não vai escolhê-lo. Provavelmente, quanto mais você assiste, menos você o escolherá. Mas ele sai e f****** faz isso.”

Apesar dessa vitória, Du Plessis, sem dúvida, servirá como o azarão em uma luta futura com Adesanya, mas isso não significa que ele não possa realizar outra virada aparentemente milagrosa.

De sua parte, Brown não vai tão longe dizendo que Du Plessis fará o trabalho contra Adesanya, mas ninguém deve contar com ele, especialmente depois de testemunhar sua vitória sobre Whittaker no UFC 290.

“Esse é apenas esse esporte para você – sempre há aquele próximo cara que simplesmente tem algo que você nem consegue identificar”, disse Brown. “Como tentamos analisar e fazer estatísticas em cada pequena parte deste jogo e então há um cara como Dricus. Você não vai olhar para ele como se ele tivesse o melhor jab ou o melhor wrestling ou o maior volume ou a maior força. Uma coisa não se destaca onde você está dizendo que é isso que você precisa observar. Eu não sei exatamente como você planeja o jogo contra ele. Você só precisa entrar lá e ser melhor, eu acho, e para ser justo, essa é a porra do jogo de Izzy.

“Nenhum de nós escolheu [Dricus] derrotar Whittaker. Acho que nenhum de nós vai escolhê-lo para derrotar Izzy, mas não aposto mais minha casa nisso. Não vou tocar nessa aposta.”’

