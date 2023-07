Matt Brown: Francis Ngannou precisa de ‘uma quantidade quase sobre-humana de poder’ para nocautear Tyson Fury

De muitas maneiras, Francis Ngannou já conquistou uma vitória ao garantir um grande dia de pagamento com sua luta de boxe contra Tyson Fury em outubro. Mas será que o ex-campeão peso-pesado do UFC realmente tem uma chance realista de vencer no ringue?

O meio-médio do UFC Matt Brown não gosta das chances de Ngannou, embora entenda a novidade em torno de sua transição para o boxe, porque ele basicamente viverá sob o disfarce do desconhecido. Durante sua carreira no MMA, Ngannou ganhou sua reputação como indiscutivelmente o rebatedor mais forte da história dos pesos pesados, mas ele nunca teve uma única luta de boxe em sua vida, mas está prestes a enfrentar alguém como Fury, que foi elogiado como um dos melhores lutadores. de sua geração.

“Todo esse consenso de que esses caras têm chances lá, e não é como se ele não tivesse nenhuma chance”, disse Brown em The Fighter vs. The Writer. “Sabemos que ele definitivamente bate forte. [Deontay] Wilder abandonou Fury, então não é como se ele não tivesse nenhuma chance, mas vamos lá. Você está literalmente praticando um esporte diferente.

“Eu gostaria que fosse isso que as pessoas percebessem. Não é lutar. É boxe. É um esporte de luta, mas todas as suas armas foram retiradas, exceto as duas com as quais esse homem praticou a vida inteira. Você praticou com todas essas outras armas, e isso é o tempo todo que ele estava trabalhando apenas nessas duas armas, e você está falando sobre Tyson Fury, um dos maiores pesos pesados.”

Brown argumenta que a atração por lutas como Ngannou vs. Fury não é diferente do burburinho em torno de uma possível luta na jaula entre os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg.

É a atração que interessa muito mais as pessoas do que as habilidades reais que serão exibidas na luta.

“Quando falamos sobre ‘Qual é a chance dele?’ Talvez seja 50 por cento, talvez seja zero por cento. É isso. Não sabemos”, explicou Brown. “Nunca o vimos boxear, então não sabemos. Isso é o que o torna emocionante de assistir.

“Mas, ao mesmo tempo, sinto que vai ser como [Conor] McGregor vs. [Floyd] Mayweather ou este [Elon] Almíscar vs. [Mark] Zuckerberg, onde é emocionante pensar e as promoções vão ser ótimas, o aumento vai ser ótimo. Todo mundo vai fazer uma grande festa, os bares vão lotar. Todo mundo vai receber o pay-per-view, e então por volta das 12h30 da noite e é na sexta, sétima rodada, estaremos muito mais interessados ​​no bourbon e no Coors Light, todos estarão interessados em festejar e sair com seus amigos do que essa briga, porque isso é p********, o que estamos fazendo aqui?”

No que diz respeito a Ngannou realisticamente realizando o que seria possivelmente a maior reviravolta na história do boxe, Brown diz que realmente se resume à chance de um perfurador.

Como Ngannou possui um poder tão imenso quanto um peso pesado, ele mantém a habilidade de pegar Fury desprevenido e potencialmente marcar um nocaute impressionante. Embora isso possa acontecer, Brown sabe que as chances ainda são minúsculas em comparação com Fury separando Ngannou antes de finalmente despachar o lutador camaronês de 36 anos.

“Acho que ele tem uma chance”, disse Brown. “Ele é um atleta e uma pessoa gigantesca, um cara muito forte, não apenas um batedor duro, mas são 12 rounds. É por isso que esses caras fazem lutas amadoras e lutas profissionais de baixo nível. É por isso que os boxeadores não lutam contra ninguém por 10, 15, 20 lutas e estão lutando contra boxeadores medíocres. Eles estão aprendendo sobre si mesmos. Eles estão aprendendo como competir em uma luta de boxe, como preparar as coisas para as próximas rodadas ou como trabalhar melhor o corpo, ou o que for para cada pessoa.

“A única chance que damos a ele é que ele vai acertar aquele grande soco. Esse grande soco tem que ser o único agora. Ele deve ter uma quantidade quase sobre-humana de poder. Deontay Wilder não foi capaz de fazê-lo. Ele tem que ter uma quantidade sobre-humana de poder para acabar com Tyson Fury com aquele soco. Primeiro, ele tem que encontrar uma maneira de pousar, então ele tem que pousar. É demais para superar.”

No final das contas, Brown não pode afirmar com absoluta certeza que Ngannou perderá, porque sempre há algum nível de imprevisibilidade em qualquer esporte de combate, mas ele também sabe que não é razoável acreditar que tenha algo mais do que uma esperança e uma oração para derrotar Fury.

“Talvez ele vá lá e prove que estamos todos errados, mas a probabilidade disso é muito pequena”, disse Brown.

“Se vamos comprar um pay-per-view baseado nesse cara ou dá um grande soco em um dos maiores pesos pesados ​​de todos os tempos ou ele vai ser demolido, isso não me interessa assistir. Há muitos caras que podem fazer isso.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas em áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira