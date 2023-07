Matt Brown: Justin Gaethje ‘lutando um pouco mais’ do que Dustin Poirier na revanche do UFC 291

Para o meio-médio do UFC Matt Brown, a busca de Justin Gaethje para vingar uma derrota para Dustin Poirier pode ser um fator de motivação mais forte do que a meta de Poirier de conseguir uma segunda vitória.

Gaethje e Poirier se enfrentam pela segunda vez no UFC 291, e Brown acredita que a agenda e a motivação de Gaethje serão suficientes para prevalecer na revanche.

“Gaethje precisa saber que está em sua última corrida, e Poirier provavelmente não se sente muito diferente”, disse Brown em um episódio recente de O Lutador vs. O Escritor. “Ele tem que saber que não tem muito sobrando, mas acho que Gaethje vai lutar um pouco mais, e acho que isso pode fazer a diferença.”

O primeiro encontro entre Poirier e Gaethje foi a “Luta do Ano” do MMA Fighting em 2018, recebendo sete dos oito votos de primeiro lugar. O fato de o encontro dos leves ter impressionado não foi nenhuma surpresa, dadas as entradas de Gaethje na lista de 2017, mas Poirier provou ser o ingrediente que levou a ação para o próximo nível. Após três rounds brutais, “The Diamond” conseguiu afastar Gaethje com uma enxurrada de socos para avançar mais perto do título dos leves.

Brown não descarta a capacidade de Poirier de capitalizar o impulso para balançar as lutas em momentos cruciais.

“Dustin Poirier, ele é um dos golpeadores mais duros, mas… eu nem gosto de dizer o golpeador mais forte, porque ele não é um cara que nocauteia com um soco, mas ele tem o soco mais forte que muda a luta”, disse Brown. “Quase como o Manny Pacquiao, como se não nocauteasse muitos caras. … Ele não nocauteou muitos caras com um soco. Mas quando ele batia nos caras, a luta mudava ali mesmo. Quando ele acertou um chute certeiro, a mentalidade do adversário simplesmente mudou, e o cara não queria isso de novo.

“É isso que vejo com Dustin Poirier, e ele vai ter que acertar um daqueles socos em Gaethje. Ele fez isso na primeira vez que eles lutaram. Mas acho que ele vai ter que pousar de novo. Acho que Gaethje deveria estar um pouco mais atento. Eu vi mais melhorias em Gaethje. … Mas acho que vi mais melhorias nele desde a última luta e, com isso, vou ter que me inclinar para Gaethje nisso.

Ambos os pesos leves competiram oito vezes e conquistaram recordes de 6-2 no octógono desde o primeiro encontro. Ambos também detinham o título interino dos leves e ficaram aquém do agora aposentado campeão dos leves Khabib Nurmagomedov. E ambos também foram finalizados por mata-leão por Charles Oliveira, embora a luta pelo título de Gaethje tenha sido unilateral depois que Oliveira errou o peso no UFC 274.

Poirier agora vem de uma vitória sobre o ex-desafiante ao título Michael Chandler, enquanto Gaethje está a quatro meses de uma decisão sobre o candidato Rafael Fiziev. Os lutadores seguem em ação imperdível no octógono. Porém, fica a dúvida de qual lutador levou mais dano desde o primeiro encontro, qual lutador estará mais fresco e, segundo Brown, quem quer mais.

“Na primeira luta, acho que Gaethje estava indo muito bem, e acho que ele não estava esgotado por causa do corte de peso, ou fora de forma – não parecia ferido ou algo assim”, disse Brown. “Então, você deve pensar que foi o melhor que ele pôde fazer naquela noite. Então você tem que olhar, OK, o que podemos mudar agora para torná-lo um pouco melhor?

“Duas coisas sobre Gaethje é que ele tem muitas coisas que não gosta de usar – o wrestling dele, óbvio que a gente fala muito. Então, acho que é fácil se ele puder adicionar um pouco mais de luta livre, e apenas afastar Dustin um pouco, e talvez desencorajar um pouco daquela pressão forte para frente que Dustin gosta de fazer, e especialmente se Dustin começar a ir. Sabemos o quão brutal Dustin pode ser quando ele começa, certo? Uma vez que ele começa, ele é um cara difícil de parar. Então eu acho que é fácil.

“Mas também, acho que Gaethje pode utilizar apenas coisas simples como seu jab e seu footwork mais, apenas se mover um pouco mais, tipo, não torná-lo tanto uma guerra. E eu realmente acho que Gaethje pode fazer com que isso se incline a seu favor se ele usar habilidade contra habilidade contra guerra contra lutador de guerra. Eu acho que Gaethje tem isso nele para fazer isso.”

Brown cita o talento do técnico e corner de longa data de Gaethje, Trevor Wittman, como um trunfo para a revanche. Quaisquer que sejam as lições aprendidas no confronto inicial, Brown espera que elas sejam treinadas em Gaethje quando se enfrentarem no sábado em Salt Lake City.

“Pode ser quem tem mais fogo nele neste momento, você sabe o que quero dizer? Se eu der um palpite sobre isso, e é totalmente um palpite, vou adivinhar Gaethje, e provavelmente vou escolher Gaethje para vencer essa luta”, disse Brown. “Acho que ele pode fazer ajustes para vencer essa luta.”

Brown acrescentou mais tarde: “Mas isso é uma suposição completamente hipotética. E espero que Dustin não queira me chutar por dizer isso.”