Matt Wolff admite estar com o coração partido após os comentários selvagens de Koepka

Mateus Wolff não demorou muito para responder VIDA Golfe comentários do companheiro de equipe Brooks Koepka sobre seu desempenho recente.

Wolff admitiu ser com o coração partido sobre as críticas do capitão de sua equipe.

Ouvir pela mídia que nosso líder de equipe desistiu de mim é de partir o coração Mateus Wolff

O 24 anos O jogador de golfe americano senta-se em 25º lugar na classificação por pontos após resultados decepcionantes.

Com apenas o 24 melhores jogadores conseguir uma vaga garantida na próxima temporada, Wolff’s a participação para 2024 está na balança.

Koepkacansado de ver seu companheiro de equipe apresentando desempenhos abaixo da média, admitiu suas frustrações em entrevista à Sports Illustrated dizendo “Basicamente, desisti dele-muito talento, mas quero dizer o talento é desperdiçado“.

Capitão da equipe Brooks Koepka Smash GCLAPRESSE

A declaração completa de Wolff lança luz sobre suas lutas de saúde mental

Na sexta-feira, a SI divulgou um declaração de Wolff em que ele reconhece Kopeka’s comentários e rebate seu Smash GC’s capitão por seu estilo de liderança.

Aqui está o declaração completat:

“Eu li a entrevista da SI com nosso capitão Brooks Koepka e foi além de decepcionante para mim. Quando decidi ingressar em sua equipe em 2023, o fiz com muito otimismo em relação à minha nova casa como parte de Team Smash e igualmente importante a chance de estar por perto e aprender com um jogador da estatura de Brooks. Como todos que já jogaram no mais alto nível, tive momentos competitivos no passado, sinto que decepcionei a mim mesmo e até mesmo a outros em nosso novo ambiente de equipe. Isso tem sido muito difícil para mim.ha meus cllenges dentro e fora do campo de golfe com o meu saúde mentalh foi bem documentado. Eu lido com esses desafios diariamente.

No entanto, enquanto meu temporada 2023 não foi tudo o que eu esperava até este ponto, fiz progressos positivos na gestão da minha vida e sinto que gosto meu jogo está virando para o positivo. Ouvir pela mídia que nosso líder da equipe desistiu de mim é de partir o coração. Não é o que um membro da equipe procura ouvir de seu lídere acho que todos nós conhecemos esses comentários deveria ter sido tratado muito diferente. Mas estou seguindo em frente e nunca vou desistir de mim. Embora os resultados do curso possam não parecer agora indicadores positivos, estou tentando ganhar um empate jogo MAIOR com a minha vida.

Finalmente, eu confio Brooks quer o que é melhor para nossa equipe. Mas é difícil imaginar que seus comentários em sua recente entrevista com a SI estejam de alguma forma alinhados com essas prioridades. este será meu último comentário Neste assunto. Estou saindo hoje para o Clube Centurião tentando ajudar nosso time a vencer esta semana. eu aprecio a todos Suporte contínuo e seu respeito pela minha privacidade.”

Pressão do LIV Golf demais para Wolff?

Wolff, que teve um começo sólido em sua transição do PGA Tour para o LIV Golf, agora está enfrentando uma fase difícil.

Lutando para chegar ao top 30 em seus últimos cinco torneios e até mesmo desistindo da rodada final do evento LIV Golf DC devido a uma lesão não revelada, sua jornada tomou um rumo inesperado.

Para piorar a situação, começaram a surgir rumores quando Wolff desapareceu misteriosamente das redes sociais do Smash GC, sugerindo uma possível saída da equipe de Koepka. Embora seu perfil tenha ressurgido, parece que suas futuras contribuições para a equipe estão no ar para a próxima temporada de 2024.

Todos os olhos do mundo do golfe estarão assistindo ao confronto LIV Golf deste fim de semana em Londres, no Centurion Club, para ver como a rivalidade se desenrola no campo.

Eles podem colocar suas diferenças de lado pelo bem de sua equipe, ou as tensões continuarão a aumentar?