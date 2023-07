Matty Healy é proibido de se apresentar na Malásia e cancela festival após beijo no palco com membro da banda

The 1975 e Matty Healy agora são personas non-grata na Malásia depois que o vocalista beijou o baixista da banda Ross MacDonald durante um show na capital do país, Kuala Lumpur, onde existem leis anti-LGBTQIA+ muito rígidas.

O fato aconteceu em meio ao Festival Boas Vibrações que duraria todo o fim de semana, no entanto, foi cancelado após a apresentação de Healy.

Durante o show, Healy começou a se dirigir aos fãs “Eu cometi um erro. Quando estávamos agendando shows, eu não estava olhando para isso, não vejo o maldito ponto … de convidar o 1975 para um país e depois nos dizer com quem podemos fazer sexo.”

Ele continuou: “Sinto muito se isso te ofende e você é religioso … mas seu governo é um bando de malditos rs. Não me importo mais. Se você pressionar, vou recuar. Não estou com bom humor. “

Ele também mencionou que não queria cancelar o show ao perceber que os fãs não eram o governo. “Tenho certeza de que muitos de vocês são gays, progressistas e legais”.

“Eu puxei esse programa ontem e conversamos. Dissemos: ‘Sabe de uma coisa? Não podemos decepcionar as crianças porque elas não são do governo..'”

Healy acrescentou: “EuSe você quer me convidar aqui para fazer um show, pode se foder. Vou pegar seu dinheiro, você pode me banir, mas já fiz isso antes e não me sinto bem.”

Após o fato, o O governo da Malásia decidiu cancelar o festival por completo e os organizadores tiveram que escrever um comunicado de imprensa onde se desculpam com os fãs.

“Pedimos sinceras desculpas a todos os detentores de ingressos, fornecedores, patrocinadores e parceiros“, eles acrescentaram.”Estamos cientes do tempo, energia e esforços que você dedicou para tornar este festival um sucesso e valorizamos seu apoio constante.“

Enquanto isso, os fãs não ficaram satisfeitos com a cantora”Por favor, leia o contrato antes de concordar em se apresentar na Malásia ou em qualquer outro país,” um usuário escreveu. “Se você está muito ocupado para se preocupar com as leis e regulamentos, deixe os gerentes fazerem o trabalho. Claramente você é egoísta e desrespeitoso.”

Outro fã acrescentou: “Você pode fazer o que quiser em seu próprio país, não venha fazer algo incivilizado na Malásia.”