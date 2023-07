Max Holloway fala sobre educação difícil: ‘Tive que aguentar para poder contar minha história mais tarde’

Max Holloway não teve a educação mais fácil.

Em um episódio recente de A Hora do MMAHolloway falou sobre como assistir ao documentário “Stylebender” de Israel Adesanya o ajudou a perceber que ele precisa ser mais proativo em relação à sua saúde mental.

Em conversa com Ariel Helwani, o ex-campeão peso-pena do UFC falou sobre uma infância onde o pai não fez parte de sua vida. Holloway queria diferente para seu filho.

“Eu realmente não tive os dois – eu não tive nenhum pai”, disse Holloway. “E foi engraçado, minha esposa precisou explicar para mim: ‘Sim, você tinha figuras paternas, mas isso não é a mesma coisa.’ Meu avô era minha figura paterna. Ela teve dificuldade em explicar isso. ‘Ele é como eu pai!’ ‘Mas ele não é! Ele ainda é seu avô. E finalmente me dei conta, ele era uma figura paterna, mas não era meu pai de verdade. Então, se eu puder dar um pai e uma mãe ao meu filho, seria ótimo.”

Holloway acrescentou que mais tarde conheceu seu pai e não tem nenhum problema persistente. Mas os dois ainda não mantêm contato regular, apesar de morarem na mesma ilha.

“Na verdade, não”, disse Holloway sobre ver seu pai. “É o que é. Eu resolvi isso há um bom tempo atrás. Quando eu era criança, queria entrar em contato com ele e, por algum motivo, minha mãe tinha seus motivos e sempre dizia: ‘Não, não, não.’ Finalmente fiquei maior de idade, fiz do meu lado, experimentei, não deu muito certo. É legal. Eu entendo. Não tenho má vontade em relação ao cara. Eu tenho que enviar amor para ele. Sem ele, eu não estaria aqui hoje.”

Não foi apenas seu relacionamento, ou a falta dele, com seu pai que foi difícil para Holloway crescer. Durante sua infância, sua mãe lutou contra o vício.

“Eu vou para casa, pego essa bandana – pensando naquela época que você queria ser um ninja, você coloca na cabeça ou coloca como um cowboy – tirei essa coisa da prateleira e um maldito cachimbo de crack atingiu o terreno”, disse Holloway. “Eu vejo isso e fico tipo, ‘Puta merda. Que diabos?’ Estou juntando tudo, como ‘Uau’. No começo eu fiquei tipo, o que é isso? Eu consertei, coloquei a bandana de volta e um ano depois, a sexta série é [where] o [Drug Abuse Resistance Education] programa [is taught], e eu descobri tipo, ‘Puta merda. Isso é um cachimbo de crack. O que diabos está acontecendo?’ eu não sabia [what was going on with my mom].

“Foi uma loucura, mas eu vi algumas coisas que você não deveria ver. Como minha mãe brigando com seus irmãos e outras coisas na nossa frente quando éramos crianças. … Para mim, isso é normal. Isso é normal, porque eu vejo isso, então não estou questionando, e quando você assiste a esses filmes e outras coisas, você pensa: ‘Isso é falso. Não tem como uma família ser assim. No final das contas, há apenas coisas pelas quais sinto que tive que passar, tive que suportar, para poder contar minha história mais tarde.

Holloway disse que sua mãe “desaparecia” por dias a fio, deixando ele e seus irmãos sob os cuidados de seus avós, que ele disse “praticamente nos criaram” junto com vários primos.

Foi só depois que seu irmão mais velho cresceu e ao se aproximar da paternidade que a mãe de Holloway conseguiu ficar limpa.

“Na minha cabeça, para quem diabos eu conto? Eu só tenho que viver com isso”, disse Holloway. “Eu vivi com isso para sempre até o ensino médio, e poderíamos realmente questionar sobre isso. Eu tenho um irmão mais velho, ele é uns quatro anos mais velho que eu, e ele estava contando coisas para eles. Ele estava se formando na faculdade e vai ter um filho, e eu me lembro dele dizendo à minha mãe: ‘Você não fará parte da vida do seu neto se não o fizer. [get] limpar.’ Isso foi o que a empurrou, e ela tem sido boa desde então.”

Para Holloway, a experiência o levou a garantir que não seguiria o mesmo caminho.

“Todo mundo me pergunta o tempo todo: ‘Por que isso, por que aquilo?’ Eu vi o que as drogas fizeram com minha mãe”, disse Holloway. “Eu sei que as drogas são um ponto-chave do motivo pelo qual meu pai não estava por perto. Eu vejo as drogas, o que elas fazem com as famílias de alguns amigos próximos, e eu vi o que as drogas fazem com as pessoas que eu vi que estavam por perto e eram mais velhas do que eu. Eu não diria amigos, mas eu vejo esse cara por aí, e aí você acaba vendo ele nas ruas beliscando…

“Vendo isso, eu pensei, eu não quero descer neste trem. Não quero ser outra pessoa em um livro de estatísticas em algum lugar para coisas ruins. Se estou fazendo estatísticas, quero fazê-las da maneira mais positiva possível. Dar um soco na cara de alguém não é muito positivo, mas é uma forma legal. [Laughs].

“No final das contas, isso era o principal. Eu vi onde esses caras vão, eu vi o que acontece com familiares, amigos de familiares. Eu vi isso e pensei: ‘Isso não é para mim. Eu não quero fazer isso.’ Eu só queria ser ótimo em alguma coisa. Eu não sabia o que era, mas em minha mente, qualquer coisa que eu fizesse, eu queria ser o melhor nisso. E continue. Tente mudar a geração.”

Holloway fez o possível para ser uma influência positiva em sua comunidade. Em 2021, Holloway recebeu o prêmio Forrest Griffin Community Award por seus esforços de caridade no Havaí. E assim sua mensagem para quem está lutando é que nunca é tarde demais.

“Eu vi a estrada ruim e vi a estrada boa”, disse Holloway. “Vi pessoas pegarem o caminho bom e depois voltarem para o caminho ruim também. Nem sempre foi de todo ruim. E eu vi pessoas indo mal, e então elas seguiram o caminho bom, e vejo pessoas indo muito bem agora. No final das contas, nunca, nunca é como você começa a corrida, é como você termina. Então eu sempre digo às pessoas, termine forte. Termine forte.