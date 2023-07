Max Verstappen envia mensagem alta e clara para Checo Perez: “RB19 deve estar sempre no Q3”

Adepois Checo Pérezeliminação de no Q1, Max Verstappen não se conteve em apontar a importância do RB19 sempre chegar ao Q3. Verstappen, que garantiu a pole position para o Grande Prêmio da Inglaterraexpressou seus pensamentos sobre o desempenho de seu companheiro de equipe.

“Não sei por que as coisas deram errado hoje, mas é claro que, com nosso carro, você precisa entrar no Q3”, afirmou Verstappen. Confiante em suas próprias habilidades, Verstappen deu a entender que poderia disputar o campeonato mundial de pilotos sozinho, deixando a questão do campeonato por equipes em aberto.

“Você tem que perguntar ao Helmut (Marko) ou ao Christian (Horner). Mas é claro que também estamos lutando pelo campeonato por equipes”, mencionou, seguido de uma risada despreocupada. “No momento, acho que posso fazer isso sozinho.”

Refletindo sobre a intensa sessão de qualificação, Verstappen reconheceu as condições desafiadoras e seu pequeno incidente no pitlane. “Foi uma classificação muito louca, muito agitada e escorregadia em alguns lugares. Tive um pequeno ‘incidente’ no pitlane, subvirei quando virei, e o carro seguiu em frente. Acho que houve alguns danos. Outros do que isso, muito feliz”, compartilhou Verstappen. Ele também parabenizou a McLaren por seu forte desempenho, destacando a emoção em sua garagem e o impacto positivo que tem nos fãs britânicos.

Max espera forte competição para a corrida

Olhando para a corrida, Verstappen antecipou uma competição mais forte de Ferrari e Mercedes, enquanto expressava confiança no carro de corrida de sua equipe. Ele gostou de qualquer condição climática, já que a equipe provou seu ritmo no molhado durante o FP3.

“Espero que a Ferrari e a Mercedes sejam mais competitivas durante a corrida. Quanto a nós, sabemos que temos um bom carro de corrida e já estou ansioso por isso. Não me importo se amanhã chover; no TL3, fomos muito rápidos no molhado, então acho que não precisamos nos preocupar”, concluiu Verstappen.

Companhia aérea zomba do piloto mexicano

Checo terminou em 16º e depois de não conseguir se classificar para o quinto Q3 consecutivo, a companhia aérea irlandesa Ryanair publicou um meme em suas redes sociais zombando da péssima corrida do piloto mexicano.

“Apenas a primeira fila de Perez está garantida”, lê-se na conta da empresa no Twitter, na qual “senta” o piloto da Red Bull numa “primeira fila” de um dos seus aviõess.

Checo Perez tem condições de voltar, mas seus erros cada vez mais constantes e os de sua equipe o estão afastando de um pódio que, como diz Verstappen, deve estar quase garantido para os dois pilotos da equipe austríaca.