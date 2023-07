Max Verstappen fecha recorde de vitórias consecutivas com vitória no GP da Bélgica

Max Verstappen conseguiu oito vitórias consecutivas ao chegar à vitória no GP da Bélgica, apesar de largar em sexto no grid.

O piloto holandês continuou sua campanha dominante, batendo o companheiro de equipe Sérgio Perez com folga para ampliar sua liderança no campeonato de pilotos. Charles Leclercque largou na pole, cruzou a meta em terceiro para a Ferrari.

Leclerc saiu bem da linha, mantendo a liderança à frente de Perez, mas houve problemas atrás deles na curva 1. Carlos Sainz travado, e ao tentar evitar fazer contato com Lewis Hamilton, fechando a porta Oscar Piastri.

Os dois se tocaram, com Piastri cortando o interior da parede. Ambos os carros ficaram danificados, com o piloto da McLaren caindo na ordem e desistindo logo em seguida. Quanto a Sainz, ele continuou com uma Ferrari danificada, mas depois de se encontrar perto do fim da ordem após sua primeira parada, ele também desistiu.

Na frente, Perez ultrapassou Leclerc para assumir a liderança, com Verstappen abrindo caminho pelo campo para sentar-se atrás de seu companheiro de equipe em um Red Bull 1-2.

Foi apenas uma questão de tempo até que o holandês encontrasse uma maneira de ultrapassar seu companheiro de equipe, e ele fez exatamente isso na volta 17. A partir daí ele nunca olhou para trás, cruzando a linha para sua oitava vitória consecutiva, o que significa que ele é uma vitória longe de igualar o recorde de Sebastian Vettel em 2013.

“É um novo local [to win from] P6!”, disse Verstappen após a corrida. “Eu sabia que tínhamos um bom carro, era apenas sobre sobreviver na curva 1, tudo ficou muito apertado e eu simplesmente fiquei fora disso.

A chuva atrasa

Embora a chuva fosse esperada, o tempo úmido diminuiu, pois a corrida foi disputada em condições secas.

Com os dois Red Bulls correndo na frente, Leclerc conseguiu afastar Lewis Hamilton para completam o pódio.

Leclerc desistiu da perseguição a uma volta do fim quando veio para um jogo de pneus novos para reivindicar a volta mais rápida da corrida, o que ele fez, mantendo-se em quarto lugar.

Fernando Alonso vai para as férias de verão com um sólido quinto lugar antes de George Russel e Lando Norris.

Esteban Ocon, Passeio de Lança e Yuki Tsunoda completou o top 10.