Maycee Barber acha que Rose Namajunas pode ser ‘muito pequena’ para o peso mosca

Maycee Barber acredita que o peso mosca pode ser um pouco demais para Rose Namajunas.

Em junho, Barber dominou Amanda Ribas, finalizando-a no segundo round com golpes para aumentar sua seqüência de vitórias para cinco. Essa vitória colocou Barber na 8ª posição no ranking do UFC em uma divisão que está ficando cada vez mais difícil de subir na classificação, e de acordo com Barber, isso porque a divisão é muito profunda.

“Concordo que a divisão 125 ficou enorme e muito mais profunda”, disse Barber na quarta-feira em A Hora do MMA. “Antes eu pensava que a divisão 115 era a divisão empilhada porque havia muitas garotas em 115, mas agora vemos meninas que não conseguem bater o peso, ou que sobem porque é mais fácil chegar aos 125 e estão obtendo sucesso.

“É uma divisão empilhada e não é apenas aquela em que você verá apenas um campeão dominar para sempre. me sinto a valentina [Shevchenko] está meio que desistindo um pouco mais – ela está cometendo mais alguns erros, e as meninas, estamos todas melhorando e seremos capazes de continuar a capitalizar esses erros. Eu não acho que vai ser uma situação de Ronda Rousey onde é como se ela estivesse batendo em todas as garotas e ela ficasse para sempre. Acho que veremos o cinturão mudar de mãos várias vezes.”

Barber certamente espera ser uma dessas futuras campeãs, assim como a ex-bicampeã peso-palha Rose Namajunas, que está programada para fazer sua estreia no peso mosca contra a segunda colocada Manon Fiorot na luta co-principal do UFC Paris. Uma vitória colocaria imediatamente Namajunas na disputa pelo título peso-mosca e daria a ela a chance de se tornar a segunda mulher a reivindicar o status de campeã de duas divisões no UFC, mas Barber não está confiante de que isso esteja nas cartas para “Thug Rose”.

“Não sei se ela vai se sair bem”, opinou Barber. “Acho Rose, do ponto de vista técnico, fenomenal. Eu acho que ela é uma lutadora incrível. Só acho ela muito pequena. Acho ela pequena para a categoria, e lembro que quando treinei anteriormente com ela, ela não é uma garota física. Ela é uma lutadora técnica e muito habilidosa, mas eu me sinto como as meninas do 125, tem várias meninas na categoria que tem força e tem aquele ‘só vou te quebrar’ [mentality]. Eles têm o poder que ela não possui, e eu sinto que Rose é uma daquelas lutadoras onde se ela está mentalmente, ela está, mas se ela quebrar, ela quebra e pode ser derrotada. Eu sinto que esse poder na divisão 125 pode quebrá-la.

Barber tem pelo menos alguns motivos para suas declarações, já que ela e Namajunas treinaram juntos durante o breve treinamento de Barber em Roufusport em 2021. Mas Barber também reconhece que isso foi há alguns anos e que Namajunas pode provar que ela está errada.

“Deixe-a tentar. Deixe-a ver como ela se sente”, disse Barber. “Eu poderia estar completamente errado. Ela poderia ter, no tempo – eu não sei quanto tempo ela teve de folga, mas nesse tempo, talvez ela pudesse ter ganho algum músculo, talvez ela pudesse ganhar alguma massa e provar completamente que eu estava errado. Essa foi apenas minha primeira reação inicial quando soube que ela estava lutando em 125 – e lutando contra Manon, ainda por cima. Eu estava tipo, eu não sei como essa luta vai ser. É uma luta difícil.”

O UFC Paris acontece no dia 2 de setembro na Accor Arena e será liderado pela luta entre os pesos pesados ​​Ciryl Gane e Serghei Spivac.