Mayra Bueno Silva manda Julianna Pena calar a boca e promete ‘vou te arrebentar’

A língua nativa de Mayra Bueno Silva é o português, mas não precisou traduzir sua mensagem para Julianna Pena após o UFC Vegas 77.

Recém-saído de uma vitória por finalização sobre a ex-campeã Holly Holm, Silva emitiu uma resposta à demissão de Pena de seu trabalho na noite de sábado no UFC APEX. Informada de um tweet de Pena dizendo-lhe para “entrar na fila”, ela fez uma cara azeda e depois riu alto.

“Ah-hah!” Silva riu. “Ela está com medo. Ela é engraçada. OK, eu te amo Julianna, mas vou te esmagar. Eu vou esmagar você. … Olha a minha luta. Olhe para a sua luta. Quem ganhou? Ah, Julianna, cale a boca.

Pena, cujas esperanças de trilogia com Amanda Nunes foram frustradas pela aposentadoria da ex-campeã de duas divisões, escreveu que enfrentaria Silva e Raquel Pennington na mesma noite. Pennington atualmente é a lutadora nº 2 no ranking do UFC – ela está empatada em 10º com Alexis Davis no MMA Fighting Global Rankings – e é amplamente considerada uma das favoritas para a próxima chance pelo título.

Silva zombou de uma luta pelo título entre Pena e Pennington pelo título vago.

“Ninguém assiste a essa luta”, ela brincou para rir dos repórteres presentes na coletiva de imprensa pós-luta.

Com sua finalização em Holm, Silva novamente provou ser alguém a se observar no peso galo. Ela venceu quatro lutas consecutivas, perdendo apenas para Manon Fiorot e Maryna Moroz no peso mosca. Ao longo do caminho, ela conquistou quatro bônus de desempenho.

“Estou muito feliz”, disse Silva. “Não sei o que está acontecendo hoje. É Holly Holm. Estou muito emocionado. Sou grata pela minha live, pela minha equipe.

“Deus me disse: ‘Ei, você venceu essa luta.’ Eu acredito demais em deus. Esta semana, estou com medo de Holly, todos os dias. Eu choro demais. Eu não acredito em mim nesta luta. Quando eu ganhar… o quê? Eu ganhei! Isso estava na minha cabeça.”

Quando se trata de um confronto com Pena, que retorna de uma lesão na costela que encaixou Irene Aldana para o que acabou sendo a luta de aposentadoria de Nunes no UFC 289, Silva está muito mais confiante em suas chances.

“Julianna, eu respeito você”, disse Silva. “Mas eu vou te esmagar.”