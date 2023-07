Mazzini VOLTA A ABRIR VAGAS por todo o país

A Mazzini, empresa que é especialista na prestação e gestão de serviços terceirizados, mão de obra temporária, trade marketing, facilities e unidades de atendimento, está com ótimas oportunidades disponíveis. Isto é, se você está procurando um novo emprego, vale a pena consultar a lista abaixo:

Repositor de Mercadorias – Carapicuíba – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Repositor de Mercadorias – Gaspar – SC – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Vendedor Comercial – Taubaté – SP – Venda Interna;

Frentista Vendedor – Posto de Combustível – Goiânia – GO – Demonstrador / Promotor;

Vendedor (a) Comercial – São Paulo – SP – Venda Interna;

Operador de Loja – E-commerce – Ribeirão Preto – SP – Demonstrador / Promotor;

Operador (a) de Loja – Vila Velha – ES – Demonstrador / Promotor;

Operador (a) de Cartão de Credito – Recife – PE – Lojas / Shopping;

Promotor – Osasco – SP – Vaga Temporária – Demonstrador / Promotor;

Promotor – Interlagos – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Advogado de Contencioso Cível (Necessário Inglês) – Rio de Janeiro – RJ – Cível.

Mais sobre a Mazzini

Sobre a Mazzini, é interessante ressaltar que a empresa presta serviços com seriedade e excelência, atende empresas públicas e privadas de diversos segmentos. Como a qualidade está sempre em primeiro lugar os clientes e parceiros têm a segurança do retorno de seus investimentos.

Além disso, para melhor atender e mostrar seu comprometimento, a empresa possui Sistema de Gestão Integrada de Qualidade, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, certificado pelas normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Isto é, a Mazzini é uma empresa dinâmica que está sempre aprimorando suas ofertas de serviços para atender as necessidades do mercado e dos clientes com máxima eficiência.

Como enviar o portfólio?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

