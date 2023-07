MCassab OFERECE EMPREGOS em DOIS ESTADOS

A MCassab, empresa que atua em quatro macro linhas de produtos para os mercados de avicultura, suinocultura, bovinocultura, aquacultura e pet, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista de vagas abertas:

Analista Técnico Comercial – Foco em Suinocultura (RS) – Cascavel – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Nutrição e Saúde Animal – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Comprador (a) Técnico (Supply Chain) – NSA – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas Interno – Nutrição Animal – Jarinu – SP – Efetivo: Pesquisar mercado, analisar tendências e desenvolver carteira de clientes. Identificar novas necessidades de produtos ou oportunidades comerciais junto aos clientes ativos e inativos.

Mais sobre a MCassab

Falando mais sobre a empresa, vale a pena frisar que a MCassab é interessante frisar que são mais de 90 anos de história da empresa no mercado, com seis grandes áreas de atuação: Distribuição (Produtos Químicos), Nutrição e Saúde Animal, Nutror®, Consumo (Lojas LEGO e Spicy), Pescados e Investimentos Imobiliários.

No geral, está presente nas grandes capitais do Brasil e também possui filiais na Argentina, China, Colômbia e Paraguai. Por fim, se juntarmos todas as empresas do Grupo MCassab, são mais de 1.800 colaboradores diretos.

Por fim, com experiência de anos de atuação, sempre foi pautada por investimentos em novas tecnologias e soluções estratégicas para o mercado, promovendo o nosso propósito de ajudar a alimentar o mundo de forma segura, acessível e sustentável.

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

