MEC abre período de adesão das instituições ao Enare 2023-2024

O Ministério da Educação (MEC) publicou o edital de chamada pública para a adesão à 4ª edição do Exame Nacional de Residência (Enare). O prazo para aderir ao exame já está aberto. De acordo com o cronograma, as instituições interessadas poderão aderir ao Enare 2023-2024 até o dia 2 de agosto de 2023.

O Enare é uma avaliação realizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao MEC, e tem como objetivo principal oferecer mais oportunidades de vagas de residências das áreas médica, multi e uniprofissional.

Na última edição, o Enare contou com a participação de mais de 90 instituições que ofertaram 4 mil vagas de residência. Mais de 50 mil candidatos disputaram as vagas.

Adesão ao Enare 2023-2024

A adesão ao Enare consiste no cadastramento das instituições interessadas em participar da seleção nacional unificada. De acordo com as orientações do edital, o procedimento deve ser feito de forma virtual, exclusivamente no site Enare Ebserh.

As instituições devem acessar o sistema eletrônico do Enare, realizar o cadastro institucional e assinar o?Termo de Adesão de forma eletrônica. No termo de adesão as instituições devem informar o quantitativo de vagas ofertadas e suas especificidades de acordo com a subárea.

Ainda conforme o cronograma podem aderir ao Enare instituições públicas e privadas sem fins lucrativos com Programas de Residência Médica ou Programas de Residência em Área Profissional da Saúde (Uniprofissional ou Multiprofissional).

Além disso, os programas devem ser reconhecidos pelo MEC e devem possuir vagas autorizadas com financiamento das bolsas garantido.

Sobre o Enare

De acordo com o MEC, o Enare foi criado com o objetivo de “reduzir o número de vagas ociosas, eliminar a carga burocrática da realização de exames individuais e ampliar a qualificação da seleção para as instituições”.

Segundo a pasta, o exame proporciona diversas vantagens aos candidatos uma vez que oferta um menor custo e mais facilidade na realização das provas. A aplicação acontece em todas as capitais brasileiras. Além disso, o Enare permite que o candidato escolha o local de atuação na sua residência médica.



Você também pode gostar:

Enare 2023-2024: Principais datas

O MEC ainda não publicou o edital de abertura do Enare 2023-2024. No entanto, a pasta já divulgou as principais datas, com a divulgação do edital prevista para agosto deste ano.

O período de inscrição para o Enare 2023-2024 será do dia 23 de agosto ao dia 14 de setembro de 2023. Os interessados em concorrer a uma vaga de residência médica devem se inscrever virtualmente e realizar o pagamento de uma taxa para efetivar a inscrição.

O processo de seleção dos candidatos acontece em duas etapas. A 1ª etapa consiste na aplicação de um exame escrito (objetivo), que está previsto para o dia 29 de outubro de 2023.

Já a 2ª etapa, responsável por 10% da nota final, consiste em uma análise curricular. A fase de análise do currículo dos candidatos é exclusiva para os aprovados nas provas objetivas.

A Ebserh deve divulgar o resultado preliminar da análise curricular no dia 6 de dezembro de 2023, enquanto a divulgação do resultado da análise curricular pós recurso e da nota final está prevista para o dia 20 de dezembro.

O MEC deve informar o número de vagas ofertadas após o encerramento do período de adesão das instituições. O processo seletivo reserva parte das vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) e para pessoas Negras.

Estima-se a oferta de mais de 1.500 vagas para as seguintes áreas: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Física Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Saúde Coletiva, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Acesse o edital de adesão na íntegra para mais informações.

Leia também FMJ abre período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2024 nesta quarta-feira (19); saiba mais.