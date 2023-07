MEC divulga os resultados do 2º semestre; veja as notas

Nesta terça-feira, dia 11 de julho, o Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados da seleção feita através do Fies do 2º semestre.

O Fies é um programa que oferece aos participantes selecionados a possibilidade de receber um financiamento de até 100% dos custos de um curso de graduação em instituições privadas de ensino superior.

Para te ajudar a acessar o resultado e entender quais são os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Fies 2023/2. Confira!

Resultado do Fies 2023/2 é divulgado hoje (11)

O resultado do Fies 2023/2 foi divulgado nesta terça-feira, 11 de julho. Todos os candidatos já podem acessar o resultado oficial no Portal de Acesso Único do MEC. É necessário realizar login na plataforma com a própria conta gov.br para acessar o resultado com os nomes dos candidatos pré-selecionados em chamada única.

Além do resultado, os candidatos também podem consultar o próprio desempenho na seleção e a posição em relação aos outros participantes.

Próximos passos do Fies 2023/2

Todos os candidatos aprovados no Fies 2023/2 deverão ficar muito atentos, pois ainda existem algumas etapas a serem percorridas para que o financiamento recebido seja garantido.

A próxima etapa prevista pelo cronograma do Fies do 2º semestre consiste na complementação das informações e é obrigatória para todos os participantes que foram pré-selecionados na primeira chamada, divulgada nesta terça-feira.

A complementação das informações é uma etapa muito importante para o Fies, uma vez que é nesse momento que os candidatos aprovados deverão confirmar as informações indicadas no momento da inscrição. É importante ressaltar que qualquer tipo de irregularidade nos dados informados pode provocar a perda da vaga conquistada.



Os candidatos poderão realizar a complementação das informações a partir desta quarta-feira, dia 12 de julho. O último dia para cumprir essa etapa é o dia 14 de julho, sexta-feira.

Fazer a complementação dos dados do Fies é muito simples. Basta o Portal de Acesso Único do MEC e complementar as informações indicadas no momento da inscrição. Essa etapa irá garantir a contratação do financiamento recebido.

Depois disso, os candidatos ainda deverão passar por outras etapas. Veja quais são elas:

Validar as informações indicadas na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino escolhida em até 5 dias após a confirmação das informações. A entrega dos documentos exigidos poderá ser realizada de forma presencial ou online, dependendo da universidade do estudante;

Validar as próprias informações e a documentação exigida para formalizar a contratação do financiamento em um agente financeiro em até 10 dias a partir do terceiro dia útil após a validação da inscrição pela CPSA.

Não fui convocado, e agora?

Fique calmo! O Fies também irá selecionar mais participantes por meio da lista de espera, destinada aos candidatos que não conseguiram uma vaga na primeira chamada.

Os interessados em participar da lista não devem realizar nenhum procedimento, uma vez que os candidatos não aprovados na chamada única serão automaticamente incluídos na lista de espera.

A pré-seleção dos participantes da lista de espera irá acontecer entre os dias 18 de julho e 29 de agosto.

Sobre a edição 2023/2 do Fies

Nesta edição do Fies, foram oferecidas 77.867 vagas em 1.265 instituições de ensino privadas do país. As inscrições foram recebidas entre os dias 04 e 07 de julho.

Atualmente, o Fies é a principal fonte de financiamento estudantil do Brasil. O financiamento do Fies é concedido com juros menores do que os praticados pelo mercado. Além disso, o programa oferece facilidades para a quitação do empréstimo e juros baixos.

Além disso, é importante ressaltar que puderam participar desta edição do Fies os candidatos que:

Comprovaram renda mensal familiar bruta per capita de até três salários mínimos.

Fizeram a prova do ENEM a partir de 2010 e a lçaram uma média geral de, no mínimo, 450 pontos;

Não receberam nota zero na prova de redação do ENEM.

Não participaram do Fies os estudantes que: