MEC divulga resultado do FIES 2023 do segundo semestre

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira, dia 11 de julho, o resultado da 2ª edição do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar se foram pré-selecionados na 1ª chamada.

A consulta ao resultado do Fies 2023/2 deve ser feita por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É necessário acessar o portal, clicar em “Resultado” e fazer login com as credenciais do gov.br para conferir o resultado.

Os candidatos pré-selecionados deverão complementar a inscrição entre os dias 12 e 14 de julho. A lista de documentos necessários para essa etapa está disponível no edital.

Complementação da inscrição

A etapa de complementação das informações dadas no momento da inscrição é obrigatória para que o candidato garanta a vaga. O procedimento deve ser feito on-line, exclusivamente no sistema do Fies.

Após complementar a sua inscrição para contratação do financiamento, o candidato deverá validar as suas informações em até 5 dias úteis na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino escolhida, por meio da entrega física ou digital da documentação exigida. A forma de entrega varia de acordo com a instituição. Portanto, o candidatos deve ficar atento às orientações da instituição para a qual foi pré-selecionado, Posteriormente, o candidato deve validar suas informações em um agente financeiro em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA. Lista de espera O Fies conta com apenas uma chamada regular, mas as instituições podem realizar novas convocações através da lista de espera. Desse modo, os candidatos não selecionados na chamada regular continuarão na disputa através da lista de espera. A inscrição na lista de espera é automática. Desse modo, todos os candidatos não pré-selecionados no resultado divulgado hoje (11) estão inscritos na lista de espera. De acordo com o cronograma, a pré-seleção da lista de espera acontecerá no período de 18 de julho a 29 de agosto, sendo de responsabilidade de cada instituição realizar as chamadas. Portanto, os candidatos devem acompanhar os sites das instituições nas quais buscam uma vaga. Fies 2023/2

O Fies é um programa do MEC que visa o ingresso de estudantes no ensino superior em instituições privadas, através da oferta de financiamento estudantil para que os estudantes possam pagar seus estudos.

De acordo com os dados do MEC, essa edição do Fies conta com a oferta de 77.867 vagas para a oferta de financiamentos. Ao todo, 1.265 instituições de ensino particulares de todo o país participam do Fies 2023/2.

A pasta recebeu as inscrições para o Fies entre os dias 4 e 7 de julho. Puderam se inscrever os candidatos que comprem os pré-requisitos de renda (renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos) e que tenham participado de uma das edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) aceitas para fins de classificação.

Conforme indicado no edital, são aceitas as edições do Enem ocorridas a partir de 2010. Além disso, o edital estabelece também que o candidato precisa ter atingido, no mínimo, 450 pontos na média geral das provas, e ter nota acima de zero na prova de redação. Estudantes que tenham feito as provas do Enem na condição de “treineiros” não poderão participar dessa seleção.



Cronograma do Fies 2023/2

Período de inscrição: 04 a 07 de julho

Pré-seleção da 1ª chamada: 11 de julho

Período de complementação das informações da 1ª chamada: 12 a 14 de julho

Pré-seleção da lista de espera: 18 de julho a 29 de agosto

Acesse o Portal Único de Acesso para mais detalhes.

