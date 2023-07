MEC divulga resultado oficial do FIES 2023. Veja como consultar

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (11) o resultado oficial dos selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) deste ano de 2023. Os selecionados são referentes ao processo de admissão para o segundo semestre. O processo de consulta já pode ser feito dentro do sistema do portal do Fies na internet.

O Fies é um programa de financiamento de mensalidades na graduação em instituições privadas. É importante lembrar que os estudantes que conseguiram a seleção devem se preparar para a complementação da inscrição.

Tal procedimento precisa ser feito entre esta quarta-feira (12) e a sexta-feira (14). O processo em questão vai ser composto por uma chamada única e também por uma lista de espera. Abaixo, você pode conferir quais são as etapas da complementação da inscrição para os estudantes que foram selecionados.

Acesse o Fies Seleção, clicando neste link; Complemente a sua inscrição para contratação do financiamento; Valide as suas informações em até 5 dias úteis na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino escolhida (o estudante pode entregar a documentação exigida presencialmente ou por meios digitais); Valide suas informações em um agente financeiro em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA.

Abaixo, você pode conferir o cronograma de seleção do sistema do Fies para este segundo semestre:

Inscrições: 4 a 7 de julho;

Resultado: 11 de julho;

Complementação da inscrição dos pré-selecionados em chamada única: 12 a 14 de julho;

Convocação por meio da lista de espera: 18 de julho a 29 de agosto;

Complementação da inscrição postergada para o segundo semestre: 14 a 16 de julho.

As regras de seleção do Fies

De acordo com o MEC, a seleção que foi divulgada nesta terça-feira (11) é feita com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sempre em ordem decrescente, ou seja, da maior pontuação para a menor pontuação.

Para tanto, eles levam em consideração o grupo de preferência que os alunos escolheram, e também consideram a prioridade que foi indicada por eles nas três opções de curso, de turno, de local de oferta e de instituição.

E se der empate? Neste caso, o MEC considera os seguintes critérios para desempatar as notas de dois ou mais alunos:



Você também pode gostar:

maior nota obtida na redação;

maior nota obtida na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

maior nota obtida na prova de Matemática e suas Tecnologias;

maior nota obtida na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e

maior nota obtida na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Mudanças no Fies

Recentemente, o Ministério da Educação anunciou uma série de mudanças no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). No início de junho, por exemplo, o Ministro Camilo Santana anunciou um aumento no teto do financiamento federal para os cursos de medicina, que desde então passou a ser de R$ 60 mil por semestre.

A alteração vale para universitários já matriculados, e também para aqueles que ainda pretendem ingressar no sistema de um curso de medicina em uma instituição superior privada do país.

Santana também sinalizou recentemente que deverá anunciar uma série de outras mudanças no Fies no decorrer deste segundo semestre. Ele não adiantou quais seriam estas alterações, mas disse que esta decisão teria sido um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um dos pontos de maior interesse de professores e alunos é a situação do Novo Ensino Médio. O Governo Federal abriu uma consulta pública sobre o tema, e já teria recebido mais de 150 mil propostas de mudança no texto que foi aprovado ainda durante a gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB). Há pressão para que Santana também faça alterações neste texto.