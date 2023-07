MEC oferece a estudantes 200 cursos gratuitos com certificação (Confira!)

O Ministério da Educação (MEC), está oferecendo, a todos os estudantes do país, cerca de 200 cursos gratuitos, que podem ser feitos à distância, de forma online. São disponibilizadas, ao todo, 13 áreas, sendo que o aluno terá direito a um certificado de conclusão. A princípio, não existe um limite estabelecido de vagas.

Analogamente, em relação aos novos cursos de capacitação oferecidos pelo MEC, eles possuem uma carga horária, que pode variar de 20 horas a 60 horas. Depois de passar pela formação remota, em sua residência, utilizando a internet e finalizando todo o processo, o estudante então poderá emitir seu certificado.

Todavia, os cursos gratuitos e remotos oferecidos pelo MEC são direcionados a um público específico, como profissionais e estudantes do ensino superior e médio. É possível fazer a inscrição a qualquer hora, visto que não há um limite certo de vagas disponibilizadas, o que pode ser bastante prático para quem deseja uma formação.

Analogamente, para se inscrever nos cursos do MEC a pessoa deve, primeiramente, realizar uma inscrição, que dará um acesso a todos os conteúdos gratuitos oferecidos pelo ministério. Sendo assim, o aluno poderá se registrar na plataforma Aprenda Mais, escolhendo a formação e a área que tiver um maior interesse.

Inscrição nos cursos gratuitos do MEC

Desse modo, na página inicial da plataforma Aprenda Mais, o estudante pode clicar em uma área do conteúdo programático de sua escolha, que tiver um maior interesse e, em seguida, clicar em “criar uma conta”. É preciso que o aluno preencha todas as informações no formulário e depois criar uma senha de acesso.

O MEC oferece uma gama de aulas disponibilizadas para os estudantes e profissionais que desejarem fazer seus cursos gratuitos e online. Em síntese, o conteúdo programático estabelecido está disposto em 13 áreas específicas. Confira abaixo as oportunidades apresentadas pelo Ministério da Educação:

Ambiente e saúde;

Informação e comunicação;

Ciências exatas;

Ciências humanas;

Desenvolvimento educacional e social;

Gestão e negócios;

Idiomas, línguas e literatura;

Informação e comunicação;

Produção alimentícia;

Produção cultural e design;

Recursos naturais;

Segurança;

Turismo, hospitalidade e lazer.

Vale ressaltar que estudantes e profissionais de outro país, estrangeiros, também podem se inscrever nos cursos do MEC. Eles também têm acesso a todo o conteúdo programático e as capacitações oferecidas pelo ministério. Deve-se observar que para se cadastrar no site Aprenda Mais, deve-se ter o número do CPF.

MEC e o Novo Ensino Médio



Você também pode gostar:

O MEC abriu recentemente uma consulta pública sobre o Novo Ensino Médio através da portaria nº 399. Esse processo começou no mês de março de 2023 e foi até o dia 6 de julho deste ano. Ele teve como objetivo realizar um levantamento com a comunidade escolar, seminários e questionários na internet sobre o novo modelo.

Vale ressaltar que a aprovação do Novo Ensino Médio foi no ano de 2017, e sua implementação se deu de forma gradual em todas as escolas públicas, e particulares, desde 2020. O modelo busca aumentar a carga horária dos estudantes, alterando a distribuição de disciplinas, no currículo do aluno, que pode escolher uma área específica.

Dessa maneira, estas mudanças instituídas através do Novo Ensino Médio, vem sendo duramente criticadas, por conta do modo como está sendo feita a sua implementação, na rotina diária dos estudantes de todo o país. Em suma, através desse cenário estabelecido, há dúvidas sobre como ficará o ensino médio.

Consulta pública do Novo Ensino Médio

Primeiramente, é preciso salientar que a consulta pública, à respeito do Novo Ensino Médio, terminou no último dia 6 de julho. Não se sabe ao certo ainda, quais serão as diretrizes relacionadas que o MEC e os estados da federação deverão adotar. Espera-se que o Governo Federal decida os ajustes necessários ao modelo.

A implementação dessas ações irá considerar esse modelo que as escolas adotavam anteriormente. Estima-se que o Governo Federal não altere a lei que instituiu o Novo Ensino Médio. Deve haver uma deliberação junto ao Conselho Nacional de Educação (CNE) relacionada às mudanças a serem feitas.

Em conclusão, os secretários de educação de inúmeros estados e representantes da sociedade civil solicitaram o aumento da carga horária das disciplinas consideradas comuns. O Governo Federal deverá então optar por esse tipo de modelo, na revisão que está fazendo com o Novo Ensino Médio nas escolas.