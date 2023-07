MEC publica 2ª chamada do ProUni 2023/2 nesta segunda (24)

O Ministério da Educação (MEC) publicará a lista de selecionados na 2ª chamada do Programa Universidade Para Todos (ProUni) 2023/2 na segunda-feira, dia 24 de julho. Desse modo, a partir de amanhã, os candidatos que não foram pré-selecionados na 1ª chamada devem acessar o Portal Único de Acesso para conferir se obtiveram aprovação na nova chamada.

De acordo com om cronograma, o prazo para a complementação das inscrições dos pré-selecionados na 2ª chamada também iniciará na segunda-feira (24). Os candidatos deverão fazer a complementação até o dia 3 de agosto.

Essa etapa de complementação das informações dadas no momento das inscrição é obrigatória para garantir a vaga. O procedimento poderá ser feito de forma virtual ou presencial, variando de acordo com a orientação da instituição de ensino superior em questão.

As instituições divulgam as informações como locais, horários e procedimentos para essa comprovação. Portanto, o candidato deve conferir o site (ou demais meios de comunicação) da instituição para a qual foi aprovado para consultar as orientações e editais divulgados.

Lista de espera do ProUni 2023/2

Conforme indicado no edital do ProUni 2023/2, os candidatos não selecionados em uma das duas chamadas regulares do processo seletivo poderão continuar na disputa por uma bolsa através da lista de espera.

No entanto, a inscrição na lista de espera não é automática. Os interessados deverão manifestar interesse em participar da seleção da lista de espera nos dias 14 e 15 de agosto, através do Portal Único de Acessar ao Ensino Superior. Somente os estudantes que não obtiveram aprovação das chamadas regulares poderão se inscrever na lista de espera.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado da lista de espera está prevista para 18 de agosto, com complementação a partir dessa mesma data.

ProUni 2023/2

Através do ProUni, o Governo Federal oferta bolsas de estudo para o ingresso de jovens estudantes no ensino superior em instituições privadas de todo o país. Desse modo, o MEC seleciona estudantes para a concessão de bolsas parciais e integrais, com 50% e 100% de desconto respectivamente.

De acordo com os dados do MEC, estão sendo ofertadas 276.566 bolsas no ProUni 2023/2. Do total das bolsas, 15.530 são integrais e 61.036 parciais. Os dados da pasta informam ainda que o programa recebeu inscrições de 224.243 pessoas.



ProUni: Processo de seleção

Para a classificação dos candidatos, a pasta usou as notas das duas últimas edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Nesse sentido, somente os estudantes que fizeram o Enem 2021 e/ou o Enem 2022 puderam se inscrever.

Além disso, o edital do ProUni estabeleceu como pré-requisito a nota mínima de 450 pontos na média geral das notas do Enem e nota acima de zero na prova de redação. Os estudantes que participaram do Enem na condição de “treineiros”, independentemente da nota obtida, não puderam se inscrever no ProUni.

Conforme as regras do ProUni, há também critérios de renda para a concessão das bolsas. Nesse sentido, para a bolsa integral, o MEC exige renda familiar bruta de até 1,5 salário mínimo per capita. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos per capita.

Além disso, para participar do ProUni, é preciso se enquadrar em um dos seguintes grupos:

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Ter cursado o ensino médio em instituição privada como bolsista;

Tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada (com ou sem bolsa);

Ter cursado o ensino médio integralmente em instituição privada como bolsista parcial;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.

Acesse o edital do ProUni para mais detalhes.

