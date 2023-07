Mecatron ABRE VAGAS para Técnico Eletromecânico e mais!

A Mecatron, empresa especializada em especializada em instalação, manutenção industrial e desenvolvimento de projetos, atendendo sempre a necessidade do cliente, está contratando novos funcionários para preencher o seu time no interior de São Paulo. Isto é, antes de falar mais sobre, dê uma olhada na lista de cargos e suas respectivas funções:

Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Jundiaí – SP – Efetivo: Realiza manutenção mecânica em máquinas, motores e equipamentos industriais, repara e substitui peças, faz ajustes e regulagem utilizando ferramentas e instrumentos de medição e controle. Executa remanejamento de maquinas e novas instalações;

Técnico Eletroeletrônico – Jarinu – SP – Efetivo: Montagem de máquinas, equipamentos, dispositivos e novos projetos. Serviços de reparação com soldas e manuseio de máquinas elétricas, pneumáticas e hidráulicas.

Técnico Eletromecânico II – Jundiaí – SP – Efetivo.

Mais sobre a Mecatron

Falando mais sobre a Mecatron, vale frisar que trata-se de uma empresa do ramo de terceirização de serviços. Com mais de 32 anos de atuação, é especializada em instalação, manutenção industrial e desenvolvimento de projetos.

Desde 2004, representa um fabricante de equipamentos de movimentação de carga, pontes rolantes, talhas elétricas e guindastes giratórios, desenvolvimento de novos projetos, atendendo a necessidade do cliente.

Por fim, após seus mais de 30 anos de atuação no mercado, a Mecatron expandiu suas atividades, fornecendo novos serviços full service da área de RH e também uma gama completa de serviços para todos os níveis: Spot, temporários, terceirizados, além de consultoria, assessoria, estratégia e desenvolvimento de pessoas, hunting e processos.

Como se candidatar?



Para se inscrever em uma das vagas da Mecatron, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

