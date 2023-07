Mega-Sena acumula e vai a R$ 40 milhões; veja como apostar

Na noite de quinta-feira (27), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da Mega-Sena do concurso 2615, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo no canal do Youtube da instituição. A bolada, estimada em R$ 33 milhões, acumulou mais uma vez após nenhum jogador acertar as seis dezenas contempladas, fazendo o prêmio subir para R$ 40 milhões.

De acordo com a própria Caixa, 82 apostas saíram ganhadoras da Quina e levam para casa R$ 37.333,91. Outras 5.737 cravaram quatro número e podem retirar R$ 762,31.

Veja os números sorteados

05 – 07 – 22 – 23 – 41- 59

Arrecadação

A arrecadação total ficou em R$ 53.097.810,00, contudo, segue o percentual definido pela própria caixa, no qual parte do valor é repassado para o governo federal para investimento em áreas de cultura, esporte, segurança e outros. Veja:

Prêmio Bruto – 43,35%

Seguridade Social – 17,32%

Fundo Nacional da Cultura (FNC) – 2,92%

Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) – 1%

Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) – 9,26%

Ministério do Esporte (Ministério da Cidadania) – 2,46%

Fenaclubes – 0,01%

Secretarias de esporte, ou órgãos equivalentes, dos Estados e do Distrito Federal – 1%

Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) – 0,46%

Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP) – 0,07%

Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) – 0,22%

Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) – 0,11%

Comitê Olímpico do Brasil (COB) – 1,73%

Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) – 0,96%

Despesas de custeio e manutenção:

Comissão dos lotéricos – 8,61%

Custeio de despesas operacionais – 9,57%

Fundo de Desenvolvimento de Loterias (FDL) – 0,95%

Comissão dos lotéricos referente às vendas nos Canais Eletrônicos – 4,00%??

Saiba como jogar



Você também pode gostar:

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (29), com um prêmio estimado em R$ 40 milhões. Sendo assim, para jogar, basta marcar seis números dos 60 disponíveis no volante e pagar sua aposta mínima no valor de R$ 5. No entanto, quanto maior a quantidade de números, maior o valor do palpite, que segue uma tabela com valores fixos estipulados pela Caixa.

6 dezenas – R$ 5,00

7 dezenas – R$35,00

8 dezenas – R$ 140,00

9 dezenas – R$ 420,00

10 dezenas – R$ 1.050,00

11 dezenas – R$ 2.310,00

12 dezenas – R$ 4.620,00

13 dezenas – R$ 8.580,00

14 dezenas – R$ 15.015,00

15 dezenas – R$ 25.025,00

16 dezenas – R$ 40.040,00

17 dezenas – R$ 61.880,00

18 dezenas – R$ 92.820,00

19 dezenas – R$ 135.660,00

20 dezenas – R$ 193.800,00

Aposta pela internet na Mega-Sena

Antes de tudo, aqueles que não querem se deslocar até uma lotérica física para realizar suas apostas, podem acessar o site ou aplicativo Loterias Online e dar seu palpite. Porém, a plataforma pede confirmação de idade, login de cadastro e um valor mínimo de R$ 30. Ou seja, o jogador precisa marcar vários jogos até atingir a quantia mínima solicitada.

Bolão da Caixa

Uma possibilidade para quem quer sair vitorioso e não tem nenhum palpite é adquirir um Bolão da Caixa no valor mínimo de R$ 15. Além disso, também existe a alternativa de comprar cotas dos bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas. O valor mínimo da cota é de R$ 6.

Últimos ganhadores da Mega-Sena

No sorteio de terça-feira (25), três jogadores dividiram o prêmio de R$ 68 milhões, com cada um levando para casa o total de R$ 22.746.383,38. As apostas foram realizadas em Salvador (BA), Contagem (MG) e Taboão da Serra (SP). Outros 251 cravaram a Quina e ganharam R$ 18.624,27, enquanto 12.145 apostas venceram a quadra e conseguiram R$ 549,86.

Atualmente, a Mega-Sena é a maior modalidade lotérica do Brasil entre as 10 que estão em vigor. Os sorteios são feitos originalmente às quartas e sábados, contudo, sofre alteração no calendário na Mega Semana Premiada, que adiciona mais um prêmio durante a semana.