Megacontrato da NBA: 260 milhões de dólares para Anthony Edwards

FA agência ree continua distribuindo milhões para jogadores da NBA. As renovações de Bola LaMelo com Charlote e Tyrese Haliburton com Indiana Pacers, estrelas do Draft 2020, já foram concluídas. Faltando nesse Draft estava a escolha número 1, Anthony Edwardsque acaba de assinar com o Os Timberwolves de Minnesota em um contrato de cinco temporadas e 260 milhões de dólares.

O franqueado em que se baseia o projeto de Minneapolis é uma das grandes promessas da liga, e o Timberwolves não quero que lhe falte nada.

Edwards21 anos, foi selecionado para o time All-Star de 2023 e se tornou um dos grandes nomes da liga.

O armador fará parte da seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo que começa no próximo dia 25 de agosto nas Filipinas, Indonésia e Japão. Ele é um dos grandes nomes junto com Paolo Banchero, Jalen Brunson ou Michal Bridges, entre outros. Este é o contrato máximo a que ele poderia aspirar.