MegaEdu OFERECE EMPREGOS no Sudeste do país

A MegaEdu, organização sem fins lucrativos que trabalha para levar internet de alta velocidade para todas as escolas públicas do Brasil, está contratando novo colaboradores no mercado. Assim, caso você esteja em busca de uma recolocação profissional, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista de Gestão de Projetos Jr – Afirmativa para pessoas negras – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Negócios II (Pleno) – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de Talentos;

Designer de Produto (Pleno) – Afirmativa para pessoas negras – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a MegaEdu

Sobre a MegaEdu, podemos destacar que a instituição visa trabalhar junto às lideranças capazes de levar internet de qualidade para todas as escolas. Isso significa criar soluções simples, baseadas em dados, que serão a ponte entre quem tem direito ao acesso e quem pode ajudar a transformar a educação.

Em resumo, a MegaEdu produz dados, evidências e desenvolve soluções simples e estratégicas para prestar apoio técnico às pessoas gestoras de escolas públicas e aos responsáveis por levar conexão às escolas, com a finalidade de viabilizar o acesso ao mundo digital para todos os estudantes.

Por fim, o objetivo é garantir que os alunos aprendam por meio da tecnologia é ampliar as perspectivas de aprendizagem e contribuir para um futuro com melhores oportunidades.

Como entrar na companhia?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

