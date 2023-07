Megan Fox cobriu tatuagem em homenagem ao ex-marido

Megan Fox foi casado anteriormente com Brian Austin Verdee durante esses anos o casal teve três filhos juntos, e ela o homenageou fazendo uma tatuagem em sua homenagem.

Desde aquela época, o relacionamento se desfez e agora parece que a Fox mudou de várias maneiras.

Ela não apenas parece estar namorando Metralhadora Kellycom quem ela agora está noiva, ela também teve a tatuagem mencionada acima.

Nos 11 anos em que Fox foi casada com Green, ela tatuou o nome dele na linha do biquíni, mas com a postagem de um estalo bastante sensível, o público pôde ver que essa tinta agora foi coberta.

A tatuagem mudou radicalmente

Na foto recém-carregada, Fox parece estar sem calcinha, e a foto mostra seu estômago nu, descendo pela linha do biquíni, apenas para cortar pouco antes de a foto se tornar pornográfica.

Embora a tatuagem anteriormente exibisse o nome de seu ex-marido, agora fazia parte de um padrão do que parecem ser flores e cobras, além do reconhecimento do que o desenho original representava.

“Tatuagem de cobertura para @meganfox, foi capaz de esconder completamente a tatuagem antiga sob a nova cobra e flores que ela queria… muito grata por todas as oportunidades que a tatuagem me deu e todas as pessoas legais que conheci ao longo do caminho. Obrigado pela confiança, o artista, Jesse Krydick, postou.