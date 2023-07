Megan Rapinoe anuncia que está se aposentando após a Copa do Mundo Feminina

Megan Rapinoe está se aposentando do futebol – mas ela tem uma última coisa a alcançar em sua lista de verificação antes de fazê-lo … vencer outra Copa do Mundo.

A lenda do futebol americano feminino de longa data – que está na seleção nacional desde 2006 – fez o anúncio no sábado em uma coletiva de imprensa, dizendo aos repórteres que este próximo torneio seria seu último como profissional … e que ela desligaria suas chuteiras depois.

Megan Rapinoe anuncia que esta é sua última Copa do Mundo e será sua última temporada no #nwsl #uswnt pic.twitter.com/NvCGzxkWIt

Ela diz que haverá mais por vir – presumivelmente significando que ela ainda estará envolvida no futebol de alguma forma – mas primeiro, seu foco é conseguir o ouro.

Durante seus comentários … MR ficou um pouco emocionada ao refletir sobre sua carreira, agradecendo aos companheiros de equipe, treinadores, fãs e todos que a apoiaram ao longo dos anos. Ela também tocou no jogo em si e comentou o quão longe ele a levou em sua vida.

Ela também agradece sua parceira, a estrela da WNBA Sue Bird, por inspirá-la a tomar a decisão – ICYMI, SB anunciou sua aposentadoria do basquete profissional no ano passado.

Os pensamentos de Megan são tocantes… e é um grande momento ver como ela esteve em vários times de futebol feminino dos Estados Unidos, tendo jogado com alguns dos grandes nomes da era moderna. Ela jogou com nomes como Abby Wambach, Alex Morgan, Carli Lloyd, Hope Solo e tantos outros… e é, em geral, considerada uma das últimas jogadoras da velha guarda a ainda estar em campo hoje. . Ela também serviu como capitã do time há anos.