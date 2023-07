Megan Thee Stallion canaliza sua Kardashian interior com um biquíni minúsculo em meio a mais uma batalha legal

Megan Thee Stallion recentemente conquistou os corações de seus fãs nas mídias sociais ao compartilhar alguns detalhes de sua sessão de fotos mais recente enquanto usava um maiô minúsculo, onde ela canalizou o clã Kardashian-Jenner com o estilo de moda extravagante e futurista do ensaio.

Megan Thee Stallion usou um maiô metálico



A rapper tem seu próprio estilo pessoal, no entanto, agora ela assumiu uma estética metálica para o verão ao desfilar na frente das câmeras usando um pequeno sutiã triângulo azul metálico com um lindo decote, costas abertas e alças finas em camadas. Ela adicionou um biquíni de corte baixo com alças finas agarradas a suas curvas proeminentes.

Ela também usava uma peruca que combinava perfeitamente com a roupa com franja branca e mechas azuis. Ela acrescentou um colar de pingentes coloridos e uma longa manicure gelada com detalhes brilhantes, além de ter uma maquiagem impecável.

“Verdadeiro Hotgirl Sh * t,” ela legendou a postagem enquanto recebia instantaneamente centenas de curtidas e comentários positivos de seus fãs mais leais.

Meghan Thee Stallion forte apoiadora da comunidade LGBTQ+

Durante o mês de junho ela foi a líder de vários eventos e shows de apoio ao Comunidade LGBTQ+ e o mês do Orgulho, incluindo a Parada do Orgulho em Los Angeles, onde ela se apresentou com sucesso para milhares de participantes e fãs obstinados.

Nas redes sociais, ela anunciou que planeja voltar no próximo ano para apoiar o Mês do Orgulho e homenagear a diversidade.

Enquanto Megan está focada em sua carreira como cantora, sempre há algo para se preocupar, como ela agora está em uma batalha legal com o namorado de sua ex-melhor amiga quem ela afirma querer lançar uma campanha de difamação contra ela pelas costas, ela também está processando a gravadora 1501.

“As alegações de que 1501 “colaborou maliciosamente” em uma “campanha para depreciar [Megan]”são tão ridículos quanto [Megan’s] recusa em ouvir 1501 quando disse a ela há muito tempo que ela estava atrás do Darien Smith errado.”