Meghan e Harry pensando em deixar a casa de Montecito

Meghan Markle e Príncipe Harrypode estar ligando em breve Malibu, Califórnia, sua nova casa, segundo uma fonte próxima à dupla que conversou com o Express. A dupla, que atualmente reside em Montecito, Califórniaestão explorando propriedades na cidade costeira para uma proximidade potencialmente mais próxima de Os anjos.

A fonte revela: “O duque e a duquesa de Sussex estão contemplando seus planos de vida, com Malibu emergindo como um local em potencial. Eles discretamente fizeram algumas viagens à região, reservando um tempo para explorar as ofertas”.

No entanto, ainda não está claro se eles abrirão mão de seus atuais montecito residência ou simplesmente adicionar uma propriedade de Malibu ao seu portfólio. Essa consideração surge como Meghan Markle muda sua atenção de volta para suas raízes de Hollywood com William Morris Endeavor (WME).

A fonte mantém isso como um movimento estratégico, considerando Malibu’s popularidade entre a multidão de celebridades. O casal vive em sua mansão de nove quartos e US$ 14 milhões em montecito desde 2020, após sua saída das funções reais.

Apesar da especulação, os representantes do casal se recusaram a comentar. De acordo com ela hollywood aspirações, Meghan Markle tem planejado um retorno ao mundo do entretenimento, o que pode explicar a potencial aquisição de uma nova casa no coração da indústria. Ela fez parceria com a agência de talentos William Morris Endeavor no início deste ano para promover suas ambições empresariais globais.

Depois de se desentender com o Spotify, o casal espera encontrar novas oportunidades

Christopher Anderseno autor de “The King”, compartilhou seus pensamentos com a Fox News Digital em maio, afirmando que de Meghan A nova associação é um trampolim para se tornar uma figura significativa no mundo do entretenimento.

Andersen declarou: “Prevejo que Meghan apresentará um talk show diurno distribuído. Parece que ela está bem equipada para esse papel e não seria surpreendente vê-la abrindo caminho em uma carreira semelhante a Oprah Winfrey’s na mídia, incluindo apresentar um show, lançar uma revista, produzir, dirigir, entre outras coisas.”

Harry e Meghan buscam mais oportunidades de conteúdo

Apesar dos recentes contratempos com seus Netflix série documental “Harry & Megan” e a “Arquétipos” podcast, o casal ainda mantém uma audiência significativa, de acordo com Andersen.

No entanto, o especialista real Ângela Levin adverte que seu império de mídia parece estar diminuindo, sugerindo que seus projetos futuros podem vacilar. Falando com O sol recentemente, Levin alertou sobre a popularidade cada vez menor do casal, insinuando que seus próximos planos de conteúdo podem terminar em decepção.