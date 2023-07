Meghan Markle e o príncipe Harry supostamente culpam a má sorte por problemas recentes

Já é sexta-feira 13 sem parar às Meghan Markle dar Príncipe Harry‘s casa – pelo menos é assim que o casal vê seus infortúnios recentes … de acordo com um novo relatório.

O Correio diário diz que está ouvindo de “insiders” que o duque e a duquesa de Sussex sentem que foram atingidos por muito azar nos últimos anos depois que deixaram a família real / instituição … e é por causa de esseaparentemente, essas coisas não deu certo.

Se for para acreditar neste relatório… parece que eles estão apontando o dedo para outro lugar, e não para si mesmos. Especificamente, Meg e Harry estão supostamente culpando COVID, a morte da Rainha e a morte do Príncipe Philip por ofuscar suas conquistas – o que eles supostamente acham que teria causado maior impacto em um conjunto diferente de circunstâncias.

No que diz respeito à pandemia, DM diz que suas fontes afirmam que a H&M acredita que geralmente os ferrou ao liberar as coisas de maneira eficiente / consistente … a indústria do entretenimento.

Quando se trata de por que eles estão (supostamente) segurando QE2 indiretamente responsável … as fontes do DM afirmam que se sentiram como a morte dela coincidiu com o lançamento do podcast de MM, ‘Archetypes’, e essencialmente roubou todo o seu trovão … já que o mundo se concentrou mais nisso uma semana ou mais depois.

Idem para o falecido marido da rainha, príncipe PhilipQuem morreu cerca de um mês depois deles entrevista com Oprah carícia Aparentemente, eles acham que deveria ter pernas mais longas do que tinham … e que a morte do duque de Edimburgo ofuscou seu grande momento.



Falando dessa entrevista, um relatório separado de Os tempos (Reino Unido) tem algumas novas fofocas suculentas que eles estão pedalando … incluindo a alegada noção de que Kate Middleton dar Príncipe William foram, na verdade, os responsáveis ​​pela frase “as lembranças podem variar” que o Palácio de Buckingham divulgou em seu declaração respondendo a Harry e Meghan alegações de racismo.

A palavra é … essa declaração foi muito mais branda do que como finalmente saiu, e que Will e Kate queriam endurecê-la para recuar na caracterização das coisas pela H&M.

Em outras palavras, as coisas ainda estão geladas entre Harry e sua família – e não apenas isso, mas parece que Hollywood também não está tão interessada em suas outras idéias … um golpe duplo.

Lump no fato de que Harry e Meg foram finalmente expulsos de sua casa em Frogmore Cottage no início desta semana, e com certeza parece que eles finalmente estão aqui sozinhos agora sem uma linha de vida – e claramente sem mais conexão com a realeza. .além do sangue, supomos.