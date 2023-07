Mel Gibson, Ashton Kutcher e Jim Caviezel lideram a luta contra o tráfico humano

Tquestão do tráfico de pessoas no mundo continua sendo um dos problemas não resolvidos que a humanidade precisa enfrentar e há três atores de Hollywood que estão usando suas plataformas para lutar contra esse fenômeno. Mel Gibson, Jim Caviezele Ashton Kutcher fizeram muito na luta contra esses crimes. Cada um deles tem um caminho específico para o mesmo objetivo, mas todos estão essencialmente fazendo a mesma coisa. Como você já deve saber, Caviezel e Gibson trabalharam juntos no ‘Paixão de Cristo‘ filme. Desde então, os dois trabalharam juntos a portas fechadas para lutar não apenas contra isso, mas contra muitos outros tabus no mundo.

O desgraçado Mel Gibson

Mel Gibson foi aquele cujos erros foram expostos ao resto do mundo de forma muito pública. Ele foi banido de Hollywood quando uma fita dele vazou, onde ele estava conversando com sua ex-esposa. Um lado aterrorizante de Mel Gibson que o pintou como um marido controlador e violento. Há também aquela interação com a polícia quando ele estava bêbado, onde ele revela seu ódio contra judaico pessoas. Tudo isso foi divulgado na mídia, mas Mel Gibson continuou ativo em Hollywood. de Jim Caviezel O caso é muito diferente, pois ele permaneceu amigo de Mel Gibson, mantendo um perfil discreto em sua luta contra o tráfico humano. houve um relatório enganoso que afirmava que Mel Gibson estava fazendo um documentário sobre o assunto. Mas a verdade é que ele está ajudando Jim Caviezel a lançar ‘The Sound of Freedom’.

Ashton Kutcher contra o tráfico humano

Jim Caviezel estrelas em um filme chamado ‘O som da liberdade‘ que trata da própria questão do tráfico de crianças. Houve um comportamento estranho da mídia legada ao chamar este filme de material perfeito para teóricos da conspiração. Em vez de tentar promover o filme para aumentar a conscientização sobre esse problema, a maioria da mídia legada decidiu criticá-lo. Em de Ashton Kutcher caso, ele tem trabalhado com a aplicação da lei de diferentes países para derrubar várias redes de tráfico sexual na Europa e nos Estados Unidos. O ator de ‘That ’70s Show’ já falou ao Congresso em 2017 sobre seu trabalho e ameaçou expor os pedófilos mais poderosos dos EUA. Esse é o tipo de trabalho que os três estão fazendo e todos estão sendo criticados por isso.