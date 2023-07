Melhor amigo de Ja Morant é procurado por agressão e mandado de prisão é emitido por briga em jogo

Oma das formas mais eficazes de manter Eu Morant amizades questionáveis ​​longe dele era sempre procurar os crimes que cometeram e prendê-los por isso. Um desses “amigos” é um homem de 27 anos chamado Pacote Devonte. Ele é um dos principais membros dessa temida Eu moro tripulação que fez as manchetes repetidamente ao longo do ano passado. O mandado de prisão se deve ao incidente ocorrido fora da casa de Ja Morant durante um jogo. De acordo com Gabinete do promotor distrital do condado de Shelbyele é procurado por contravenção agressão – lesão corporal por socar adolescente Josué Holloway, alegadamente. Durante o incidente, o garoto tinha apenas 17 anos.

Este incidente ocorreu no ano passado em 26 de julho de Eu moro também foi acreditado para voltar para sua casa e ameaçar usar uma arma para assustar o garoto com quem seus “amigos” tiveram um desentendimento. The Washington Post obteve transcrições de depoimento que detalham o que aconteceu por meio de uma declaração de Pack. Ele confirmou que toda a situação poderia ter sido evitada depois de uma bola checada agressivamente durante aquele jogo de coleta. Pack confirmou que queria lutar Holloway depois que Morant foi atingido na cabeça por uma bola. Isso terminou com Morant e Pack socando o garoto no chão. Isso significa que, de todos os amigos que sempre estiveram com Morant, Pack é o bode expiatório.

Ja Morant também pode enfrentar um processo legal?

A situação parece bastante evidente para Eu moro, ele já recebeu sua suspensão de 25 jogos, mas não parece que enfrentará nenhuma consequência legal de todas as suas ações. É verdade que suas amizades são questionáveis, mas ele também é responsável por tudo o que fez. A essa altura, tudo o que está acontecendo parece mais um tapa na cara do que uma punição real para Morant. Nós entendemos que ele é realmente um dos maiores talentos do NBA agora, mas isso não significa que deve ser tratado de forma diferente do resto de nós, mortais.