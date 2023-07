melhores plantas para dentro de casa e seus benefícios

Feng shui é uma antiga prática de orientação de energia na casa que busca um fluxo de energia positiva e benéfica para criar um lar feliz e equilibrado. Ao colocar plantas em sua casa e usar uma boa energia feng shui, você começa a atrair para dentro de seu lar uma energia mais saudável e equilibrada. Neste artigo, exploraremos os benefícios de usar o feng shui com plantas em seu lar e quais as melhores espécies para incluir em sua casa.

O que é Feng Shui?

Primeiramente, essa é uma ciência milenar, usada pelos chineses por muitos séculos. Está ligado à antiga filosofia chinesa que visa encontrar o equilíbrio e a harmonia nas relações humanas e com o meio ambiente.

Esta prática antiga é usada para criar um fluxo de energia positiva em uma casa, e procura, organizar os elementos de sua casa para criar um ambiente emocionalmente saudável e feliz. É baseado na crença de que a energia flui por um lar nos diferentes elementos. Estes elementos incluem a luz, o ar, a água, a forma, as cores, as texturas, e os sons.

Aliar o Feng Shui e as plantas, é a arte de criar equilíbrio e harmonia nas casas e trabalhos usando a energia do espaço disponível. Quando usadas corretamente, as plantas podem melhorar a saúde mental e física. É importante saber selecionar as plantas certas para o Feng Shui, pois elas agem como catalisadoras que criam energia positiva.

Alguns fatores a serem considerados ao escolher as plantas para incorporar ao espaço interior incluem:

forma e tamanho da planta;

cores e texturas das folhas;

luz e ventilação;

disponibilidade de água.

Benefícios de usar o Feng Shui com Plantas

O uso de plantas para melhorar o feng shui de uma casa pode ser muito benéfico. Plantas trazem à sua casa não só o aspecto visual, mas também energia vibracional. Usando as certas espécies de plantas no seu lar, você pode gerar mais energia vital, tornando os ambientes mais relaxantes e harmoniosos.



Além disso, as plantas podem ajudar a limpar o ar naturalmente, filtrando o ar e removendo contaminantes industrialmente produzidos. As plantas também contribuem para uma melhor saúde mental e reduzem o estresse e a ansiedade.

Quais os locais da casa recomendados pelo feng shui para colocar plantas?

Usar plantas para o Feng Shui pode ter um grande impacto na nossa saúde mental e física, criando um fluxo de energia positivo que afeta nossas emoções e pensamentos. Quando escolhemos as plantas certas, podemos experimentar melhorias na nossa saúde emocional, bem-estar, e qualidade de vida.

O Feng Shui recomenda a adição de plantas nos quartos, áreas de trabalho, salas de estar e na entrada da casa para melhores resultados. Sempre se lembre de adicionar equilibradamente, pois isso também é um princípio importante do Feng Shui.

Algumas vezes, uma pequena mudança na posição de uma planta pode fazer uma grande diferença em como se sente. As plantas são um elemento vital para a saúde mental e física do seu espaço interior. Incorporar plantas no seu ambiente conforme os princípios do Feng Shui pode proporcionar reflexos positivos em todos os aspectos da sua vida pessoal e profissional.

As Melhores Plantas para usar em Feng Shui

A princípio, existem muitas espécies de plantas adequadas para uso em Feng Shui. Algumas das mais populares são:

O lírio-da-paz é um excelente símbolo de harmonia e tranquilidade, tornando-o ideal para usar em Feng Shui. O seu nome diz tudo. Ele carrega consigo a energia da calma e da paz;

A samambaia, pois a sua folhagem é frágil e delicada, trazendo à sua casa energia de carinho e amor;

O bambu é outra ótima escolha para Feng Shui. Ele é considerado um símbolo de sorte e prosperidade e dá uma sensação de força e estabilidade;

O lótus também é um símbolo de sorte e harmonia. Ele tem uma energia relaxante que ajuda a acalmar e curar o ambiente.

O Feng Shui é uma antiga prática para equilibrar o nosso lar. Ao usar plantas para melhorar o equilíbrio de energia na sua casa, você pode gerar prosperidade, sorte, tranquilidade e felicidade.

Existem muitas espécies de plantas adequadas para uso em Feng Shui, como o lírio-da-paz, a samambaia, o bambu, o lótus, o crisântemo, o jasmim, a jacinta, o gerânio e o crisântemo, todas carregadas de energia positiva.

Por fim, agora que você já sabe como utilizar plantas para gerar equilíbrio em sua casa, usando as técnicas do Feng shui, aproveite as dicas e transforme a sua vida.