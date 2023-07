Membros do vestiário do PSG estão fartos de Mbappé

Cmédio Paris Saint-Germain os jogadores acreditam que Kylian MbappéAs observações de são uma demonstração de desrespeito ao clube.

Durante uma cerimônia de premiação realizada pela France Football, Mbappé fez comentários indicando que é um desafio ganhar a Bola de Ouro em PSG e ele descreveu o clube como divisivo.

Al-Khelafi fala sobre novo contrato de Mbappé: “é impossível ele sair livre”Marca English

O camarim teria reagido negativamente a esses comentários, com seis PSG jogadores, incluindo duas das recentes contratações, apresentando reclamações à direção do clube, visualizando Mbappépalavras de como um insulto à equipe, de acordo com a RMC Sport.

Presidente Nasser Al-Khelaifi é dito ser bastante descontente, questionando por que Mbappé não sai se tiver tais crenças, conforme relatado pelo RMC.

conselheiro Ckub louis camposque desempenha um papel significativo na dinâmica de comunicação entre o clube e o Mbappé acampamento, encontra-se em uma situação difícil, como destacou o RMC.

Mbappé deixou claro, direta e indiretamente, que pretende terminar o contrato e partir de graça no ano que vem, decisão PSG não estão dispostos a aceitar.

Consequentemente, campos está preso entre forças opostas e já está considerando planos alternativos para o talentoso atacante francês.

Enquanto isso, RMC afirma que antero henrique e louis ferrer ainda estão em negociações, tentando garantir uma extensão de contrato que manteria Mbappé em Paris por mais alguns anos.

O resultado desta intensa saga contínua permanece incerto, pois as tensões continuam a aumentar nos últimos dias.