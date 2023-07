Memoriais de Tony Bennett surgem em todo o país após a morte do cantor

A música de Tony Bennett deixará uma impressão duradoura na história do negócio, e sua morte já está atingindo milhões de pessoas … com memoriais surgindo nos EUA

Confira as lindas flores colocadas ao lado da estátua de Tony no Fairmont Hotel em San Francisco. O arranjo teria sido encomendado pelo próprio hotel… e o prédio serviu como o primeiro lugar onde Tony cantou “I Left My Heart in San Francisco” em 1961.