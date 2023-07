Mercado de transferências: o ala do USMNT Timothy Weah assina contrato de cinco anos com a Juventus

vocêala dos Estados nidos Tim Weah completou uma transferência para Juventus no sábado, cumprindo um sonho seu pai já teve de jogar pelo famoso clube italiano.

Weah, de 23 anos, filho do ex-jogador do ano da FIFA e atual presidente da Libéria, George Weah, assinou um contrato de cinco anos com a Juventus no dia em que o mercado de transferências aberto na Itália.

O pai de Weah também jogou na Itália, por AC Milãomas recentemente disse ao jornal italiano Gazzetta dello Sport que ele teria adorado jogar pela Juventus.

O clube da Serie A pagará ao Lille 10,3 milhões de euros (US$ 11,3 milhões) – em duas parcelas – para Weah, mais até 2,1 milhões de euros (US$ 2,3 milhões) em bônus.

Weah joga pelo Lille desde 2019, onde conquistou três títulos franceses e fez 31 aparências para os Estados Unidosmarcando quatro gols.

Ele fez parte do elenco que chegou às oitavas de final na Copa do ano passado Copa do Mundo no Catar.