Mercedes-Benz disponibiliza ChatGPT em seus carros

Os clientes da Mercedes-Benz nos Estados Unidos estão experimentando um sistema de infoentretenimento mais intuitivo desde o mês passado. A montadora está testando o ChatGPT dentro do MBUX (Mercedes-Benz User Experience) e, sempre que alguém disser “Hey, Mercedes” dentro do carro, a inteligência artificial (IA) mais famosa do mundo vai ser a responsável pela resposta.

Enquanto a maioria dos assistentes de voz são limitados a tarefas e respostas predefinidas, o ChatGPT aproveita a variedade de formas de comunicação para melhorar a compreensão da linguagem natural e expandir os tópicos aos quais ele pode responder. Os ocupantes irão experimentar um assistente de voz que não só aceita comandos de voz naturais, mas também poderão conduzir conversas.

No entanto, é importante destacar que essa iniciativa com o ChatGPT ainda é um teste e o programa beta, focado nos Estados Unidos, deve durar três meses. Em troca, os desenvolvedores da Mercedes-Benz obterão informações úteis sobre solicitações específicas, permitindo definir prioridades mais precisas no desenvolvimento do controle de voz.

Os resultados serão usados para melhorar o assistente de voz intuitivo e definir a estratégia de implantação de modelos de linguagem natural em mais mercados e em outros idiomas.

Fábricas também começam a testar a ferramenta

Além dos testes com clientes, a marca também está testando o ChatGPT em suas linhas de produção, acelerando o uso de ferramentas inteligentes no ecossistema de produção digital MO360, que foi introduzido em 2020.



Com o objetivo de otimizar a análise de dados de produção, por exemplo, a partir do gerenciamento de qualidade, o ChatGPT apoiará os colaboradores da produção como uma interface universal baseada em voz. O uso de IA irá acelerar a identificação e análise de pontos de melhorias, bem como a gestão da qualidade e a otimização de processos na Mercedes-Benz.

Uma ferramenta de análise automatizada permite a conexão inteligente de dados de qualidade do desenvolvimento, experiência do cliente e produção. Os potenciais pontos de melhorias podem ser identificados e analisados mais rapidamente. O ChatGPT também pode apoiar os engenheiros de qualidade da Mercedes-Benz a identifica-los por meio de agrupamentos de dados.

Com a ajuda do ChatGPT, a montadora diz que avaliações complexas e apresentações de dados relevantes para a produção e o gerenciamento da qualidade serão significativamente simplificadas.

Substituindo as funções de programação complexas, as consultas serão apresentadas em um diálogo, para que não apenas engenheiros, mas também colaboradores sem conhecimento prévio de programação possam ter os dados necessários à sua disposição.

Outra área de foco da integração do ChatGPT na produção é fornecer aos colaboradores em todo o mundo uma pessoa de contato digital baseada em IA. Os colaboradores das áreas de produção se comunicam através do MO360 por meio de um portal de autoatendimento que está disponível em qualquer dispositivo da empresa – incluindo tablets, smartphones e laptops. O MO360 Support Bot foi projetado para tirar dúvidas e esclarecê-las em diálogo com os colaboradores.

Como a Mercedes-Benz enxerga a IA

A sigla GPT significa “Generative Pre-trained Transformer” (Transformador Pré-treinado Generativo), uma família de grandes modelos de linguagem que foram treinados para criar ou resumir textos, responder perguntas, traduzir linguagens e até mesmo gerar códigos de programação. O ChatGPT é construído sobre uma sofisticada rede neural desenvolvida pela empresa OpenAI.

A Mercedes-Benz diz que está adotando uma abordagem responsável para soluções de IA generativas para a integração do ChatGPT alinhada aos princípios da empresa. O objetivo é tornar os benefícios de soluções inovadoras de IA acessíveis aos clientes. A marca está atenta aos riscos potenciais e o sistema será continuamente melhorado para o benefício de todos os clientes.

Como parte dessa abordagem responsável, a montadora decidiu qe a base para a integração do ChatGPT é uma cooperação com a Microsoft. Por meio da IA do Azure, a Mercedes-Benz usa os modelos de IA generativa em grande escala em combinação com os recursos de segurança, privacidade e confiabilidade de nível empresarial do Azure. A Mercedes-Benz tem soberania sobre os processos de TI em segundo plano em todos os momentos.

A empresa ainda destaca que os dados de comando de voz coletados junto aos clientes são armazenados no Mercedes-Benz Intelligent Cloud, onde são transformados em dados anônimos e analisados, enquanto as entradas de voz dos colaboradores são processadas anonimamente na nuvem do Azure e os dados de produção permanecem na plataforma de dados MO360.