Mergulho de pesadelo: cinegrafista expõe experiência angustiante em expedição ao Titanic

A cinegrafista que teve uma experiência em primeira mão a bordo do malfadado Ocean Gate submersível durante uma viagem ao Titânico fez afirmações surpreendentes sobre CEO Stockton Rushações de. Jade Panfalando no programa da BBC “The Travel Show” em 2022, alegou que Rush insensivelmente sugeriu que os passageiros “dormirem” quando a bateria apresentou defeito.

Segundo Pan, a falha da bateria ocorreu aproximadamente duas horas após o mergulho para o lendário naufrágio em 2021. Os turistas estavam a uma curta distância dos restos do Titanic quando Rush os informou que precisariam ressurgir devido ao problema técnico.

Pan inicialmente pensou que Rush estava brincando, dado o estágio avançado da expedição e a proximidade do fundo do oceano. No entanto, Rush explicou que uma das baterias havia falhado, dificultando o uso das quedas eletrônicas para ajustar os pesos do submersível necessários para o ressurgimento.

A solução de Rush foi que os passageiros dormissem enquanto os pesos do Titã se dissolviam, um processo que levaria aproximadamente 24 horas e permitiria que a embarcação subisse. Enquanto metade da tripulação, incluindo Rush, não tinha objeções em dormir no abismo, a outra metade recusou. Eventualmente, Rush conseguiu usar a hidráulica para diminuir o peso, permitindo que o Titã voltasse à superfície.

Rush enfrentou severas críticas

O relato de Pan é o mais recente de uma série de revelações sobre as ações do falecido CEO da OceanGate, Stockton Rush. Rush enfrentou severas críticas por supostamente desconsiderar as preocupações de segurança enquanto cobrava taxas exorbitantes de $ 250.000 por pessoa para a expedição do Titanic.

Imagens de vídeo recém-divulgadas mostram Rush reconhecendo que o submersível sofreu danos significativos devido a um raio durante um mergulho de teste nas Bahamas em 2018.

Tragicamente, Rush, de 61 anos, pilotava o Titan quando ele desabou em 18 de junho. A OceanGate se recusou a comentar o assunto desde o incidente, enquanto Rush, em 2021, expressou o desejo de ser lembrado como um inovador. Ele citou o general MacArthur: “Você é lembrado pelas regras que quebra”, destacando sua abordagem não convencional ao design do casco do Titan usando fibra de carbono e titânio.