Mês de AGOSTO terá FENÔMENOS RAROS e brasileiros já estão ansiosos

O próximo mês de agosto promete ser uma época repleta de espetáculos astronômicos e fenômenos raros para aqueles que se encantam com o céu noturno. Assim como nas semanas anteriores, que nos brindaram com uma série de eventos emocionantes, agosto reserva ainda mais surpresas para os entusiastas da astronomia.

Desde conjunções planetárias até chuvas de meteoros, as noites de agosto convidam nosso olhar a se deslumbrar com as maravilhas celestes acima. Então, se prepare para os fenômenos raros e desfrute da beleza natural dos céus.

Superluas de agosto é um dos fenômenos raros mais aguardados no mundo todo

Duas Superluas iluminarão o céu de agosto. A primeira ocorrerá no dia 1º, quando a Lua estará em oposição à Terra do Sol, apresentando-se totalmente iluminada para nós. A segunda Superlua, conhecida como Superlua Azul, ocorrerá no dia 31, quando nosso satélite natural estará na constelação de Capricórnio.

O termo “lua azul” é utilizado para descrever a segunda Lua Cheia que acontece em um único mês. O prefixo “super” se deve ao fato de a Lua Cheia coincidir com sua maior aproximação da Terra, também conhecida como perigeu. Nessas ocasiões, a Lua parecerá um pouco maior e mais brilhante do que o normal no céu.

Entretanto, o maior espetáculo astronômico de agosto será a chuva de meteoros Perseidas, uma das melhores e mais famosas em sua categoria. Esta chuva de meteoros de grande porte produzirá até 60 meteoros por hora em seu pico. O fenômeno é causado pelos detritos deixados pelo cometa Swift-Tuttle, descoberto em 1862.

As Perseidas, famosas por produzirem um grande número de meteoros brilhantes, ocorrem anualmente entre 17 de julho e 24 de agosto. Este ano, atingirão seu ápice de atividade na noite de 12 de agosto e nas primeiras horas da manhã do dia 13.

Como a Lua estará em fase crescente, sua luz não afetará significativamente a visibilidade dos meteoros. Para uma melhor visualização do evento, o ideal é estar em um local escuro, longe dos grandes centros urbanos. Os meteoros irão irradiar da constelação de Perseus, mas podem aparecer em qualquer lugar do céu.

Aplicativos de observação astronômica podem ser excelentes aliados na identificação de constelações e outros objetos no céu.



Prepare-se para se maravilhar com o espetáculo celeste que agosto nos reserva.

Calendário dos eventos astronômicos neste mês de agosto

01 de agosto – Superlua Cheia;

10 de agosto – Mercúrio na máxima elongação (é a melhor visão);

12 e 13 de agosto – Pico da atividade das chuvas de meteoros Perseidas;

16 de agosto – Lua Nova;

24 de agosto – Lua no Quarto Crescente;

24 de agosto – Luz ocultando Antares;

27 de agosto – Saturno na oposição (boa visão);

30 de agosto – Conjunção entre Saturno e Lua;

31 de agosto – Superlua Cheia Azul.

Condições climáticas podem afetar a observação

O fenômeno celeste pode ser apreciado de forma ainda mais espetacular se o céu estiver claro e sem nuvens, e com o auxílio de binóculos ou telescópios. É válido ressaltar que a lua cheia de agosto é conhecida tradicionalmente como a lua do esturjão. Isso porque era época desse peixe permanecer em abundância nos Grandes Lagos, há séculos atrás durante este mês.

É importante ter em mente que as condições climáticas podem impactar a visibilidade desses eventos. Portanto, é recomendado verificar a previsão do tempo e planejar-se adequadamente para não perder esses fenômenos incríveis. Se o clima colaborar, agosto proporcionará uma série de observações imperdíveis, oferecendo aos espectadores uma excelente oportunidade de apreciar e registrar esses acontecimentos celestes.

Portanto, esteja preparado para se maravilhar com o espetáculo astronômico, aproveitando ao máximo os céus deslumbrantes e as maravilhas que agosto nos reserva. Não perca a chance de testemunhar e desfrutar dessas experiências únicas de contemplar o universo em toda a sua glória.

Como tirar belas fotos desses fenômenos raros usando o smartphone

As imagens capturadas com o celular ainda não possuem a mesma qualidade e nitidez de equipamentos profissionais, claro, mas é possível tirar fotos lindas. Com prática e configuração adequada da câmera, consegue-se obter resultados satisfatórios.

Dicas de como fotografar a Superlua

Fotografar à noite não é uma tarefa simples, pois a baixa iluminação exige mais da capacidade do aparelho, mantendo o obturador aberto por mais tempo para captar luz. Movimentos mínimos durante essa exposição podem causar manchas ou rastros de luz indesejados.

Para obter melhores fotografias, seguem as dicas:

Primeiro e essencial – Verifique se a lente da câmera do seu celular está limpa. Fotografar a Superlua com marcas de digitais não é ideal;

Escolha um local com boa visibilidade. A melhor hora para fotografar a Superlua é quando ela está subindo no horizonte, criando uma ilusão de óptica que a faz parecer ainda maior;

Pense em uma composição. A forma como você compõe a imagem é importante, pois pode servir como referência para o tamanho da Lua e tornar a foto mais atraente;

Utilize a câmera traseira do celular. As câmeras frontais (de selfie) têm menor resolução, resultando em imagens menos nítidas;

Utilize um tripé. Com o equipamento estável, você evita fotos tremidas ou com rastros de luz indesejados;

Use o modo noturno ou configure manualmente a câmera e evite o uso do flash. Assim, a exposição da foto será melhor e mais harmônica;

Faça testes antes. Dessa forma, você aprenderá a lidar melhor com a câmera do seu celular e poderá decidir se é necessário utilizar um aplicativo para auxiliar nas fotos;

Utilize o temporizador para disparar a foto. Isso evita que o celular balance no tripé;

Evite dar zoom. Em fotos noturnas, naturalmente há perda de qualidade, mas quando utilizamos o zoom da câmera do celular, a imagem pode ficar granulada e perder toda a nitidez;

Você pode usar binóculos, lunetas ou lentes extras para obter uma aproximação maior, sem precisar usar o zoom do celular.

Telefones mais recentes possuem lentes melhores e um modo noturno mais aprimorado, o que certamente ajuda nas fotos noturnas. No entanto, a prática e os testes antecipados são os melhores aliados para obter resultados satisfatórios.