Messi confia em Busquets em seu primeiro treino com o Inter de Miami

Lionel Messi realizou seu primeiro treino com o Inter Miami sob as ordens do técnico Geraldo Martinotreino em que parecia feliz por voltar a campo.

Foram muitos sorrisos durante a prática, Messi imediatamente se refugiou com um rosto familiar, parado ao lado Sérgio Busquetsenquanto Tata Martino não tirava os olhos dele.

Ele também foi visto conversando com argentino-americano Benjamim Cremaschicom quem dividirá o meio-campo do Inter Miami.

Como é tradição nos times de futebol, os recém-chegados foram recebidos por seus companheiros com um túnel, mas dado o status de Messi e Busquetsreceberam apenas aplausos e alguns tapinhas nas costas.

Messi desencadeou a loucura desde sua chegada à MLS. Sua apresentação foi um sucesso, apesar da tempestade que quase a destruiu, e a prática foi acompanhada ao vivo por mais de 200 meios de comunicação de todo o mundo.

Começam os preparativos para a estreia de Messi pelo Inter de Miami contra o Cruz Azul

MessiA estreia com o Inter Miami está prevista para acontecer na sexta-feira, 21 de julho, contra Cruz Azul na primeira rodada da Copa das Ligas. Já quebrou todos os recordes em termos de preços de ingressos.

Com uma mensagem em sua conta no Instagram em que agradeceu aos fãs e performers que estiveram presentes no domingo em sua apresentação, apesar da chuva, Messi deu a entender que está pronto para estrear na sexta-feira contra o La Maquina.

“Quero agradecer a todos por ontem! A chuva fez com que fosse diferente do planejado, mas ainda assim foi lindo. Obrigado a todos que vieram, muito obrigado por todo o carinho e também aos artistas que estiveram lá e, apesar das condições, cantaram espetaculares. Até sexta de novo…”, Messi postado em suas contas de mídia social.

Se Messi não entrar em campo, terá sua segunda chance na terça-feira, 25 de julho, contra Atlanta United na outra partida do Grupo J no mesmo estádio.

Sua estreia na MLS pode não acontecer até domingo, 20 de agosto, quando ele estará em casa contra Charlotte FConde MessiA outra missão será resgatar o Inter do porão da liga.