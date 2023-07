Messi confirma estreia no Inter Miami: Até sexta

Tele apresentação de Lionel Messi como jogador do Inter Miami atraiu uma grande multidão no Estádio DRV PNK para dar as boas-vindas ao capitão argentino em sua nova equipe.

Horas depois e com a agitação acalmada, La Pulga fez uma postagem em sua conta no Instagram para agradecer aos fãs e artistas que estiveram presentes apesar da chuva e também para marcar a data do próximo encontro com seus fãs.

A data é sexta-feira, 21 de julho, quando o Inter Miami fará sua Taça das Ligas estreia contra Cruz Azul no Estádio DRV PNK. Caso Messi não entre em campo nesta partida, ele terá sua segunda chance na terça-feira, 25, contra Atlanta United na outra partida do Grupo J no mesmo estádio.

Sua estreia na MLS terá que esperar até 20 de agosto, quando seu anfitrião Charlotte FC e tentar encerrar uma seqüência de 11 jogos sem vitórias na liga.