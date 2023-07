Messi e o gesto generoso que fez a um companheiro de Inter Miami poucos dias depois de se conhecerem

As Lionel Messi se prepara para sua estreia pelo Inter Miami contra o Cruz Azul na Copa das Ligas, surgiu um gesto feito pelo argentino para um de seus companheiros.

O ex-jogador do PSG, que revolucionou o Miami desde sua chegada, fez algo especial para Leonardo Campanaque buscava ingressos para a apresentação do craque argentino no Estádio DRV PNK.

DeAndre Yedlinque também joga David Beckham‘s, disse à mídia sobre o ato generoso de Messi depois de ser questionado sobre se Leo era um bom companheiro de equipe.

“Sim, na verdade, para o pequeno evento, bem, na verdade o grande evento, para o grande evento no domingo.” Yedlin recontado.

“campana estava procurando ingressos, e ele colocou no grupo do WhatsApp se alguém tivesse ingressos.

“Eu nem sabia Leo Messi já estava no grupo, mas ele apareceu e disse: ‘Quantos você precisa?’ De repente, assim do nada.

“Daquele ponto em diante eu fiquei tipo, ‘Uau’, você sabe o que quero dizer, ele simplesmente apareceu do nada.

“Eles se conhecem há cerca de dois ou três dias, mas para mostrar essa generosidade, acho que é o melhor exemplo para mostrar como ele é.”

Messi e Busquets fazem seu último treino antes da estreia pelo Inter de Miami

Messi e Sergio Busquets realizou seu treino final na manhã de quinta-feira antes de sua estreia com o Inter Miami na sexta-feira contra Cruz Azul na abertura da Copa das Ligas.

A chuva tem sido Messicompanheiro fiel em seus primeiros dias com o lado da MLS.

Um temporal quase estragou sua apresentação, e na quinta-feira caiu uma garoa leve no campo de treinamento de Fort Lauderdale, que fica logo atrás do DRV PNK Stadium.