Messi já está ‘vestindo’ o uniforme rosa do Inter Miami

eueo Messi foi oficialmente anunciado como Inter MiamiO novo jogador do Barcelona há algumas semanas, mas ainda não há data oficial para sua apresentação ou sua primeira partida.

Fala-se de uma estreia no jogo da Taça das Ligas contra Cruz Azul em 21 de julho, mas nada é oficial.

Enquanto isso, os torcedores já mostram as primeiras imagens de Messi vestindo a camisa rosa do Inter.

Aliás, na quinta-feira, a loja do Soho em Nova Iorque amanheceu com a imagem de Messi com o novo equipamento, e as redes sociais já estão a explodir por causa de uma camisola que ambiciona ser uma das mais vendidas do mundo.

Foi Alexander Abnos, jornalista americano, quem deu exclusividade em seus canais.

Aliás, apesar dessas imagens, dentro da loja ainda não há opção de compra do novo oficial Messi camisa, já que a contratação não foi oficializada.

A própria Adidas trocou seu slogan histórico de ‘Impossível não é nada’, por um muito particular de Messi.

“O impossível está chegando”, diz, referindo-se a quão difícil foi a contratação de Leo, e ele finalmente jogará no MLS.

A ideia é assinar o contrato, apresentar o acordo e o argentino se juntará ao time em meados de julho, nos Estados Unidos.

A apresentação de Messi pode ser no DRV PNK Stadium, casa do Inter Miami, na sexta-feira, 21 de julho, contra o time mexicano Cruz Azul do México na primeira partida do Grupo Sul da Copa das Ligas, novo torneio mexicano-americano.