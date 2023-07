Messi no Publix: Como é o supermercado da Flórida e o que a estrela do Inter Miami comprou?

Leo Messi em breve será apresentado oficialmente como um Inter Miami jogador, após sua passagem de alto nível de Paris Saint-Germain.

O argentino está aos poucos tentando se adaptar à sua nova cidade de residência, e foi visto em um conhecido supermercado, o Publix, comprando mantimentos.

O antigo Barcelona A estrela raramente foi vista em locais públicos durante sua estada na Catalunha, devido ao quão reconhecível é a lenda argentina. Mas em Miami, ele ousou sair de casa para estocar mantimentos antes de sua apresentação oficial pelo MLS clube.

O que é Publix?

A Publix se beneficiou muito com as compras do argentino, já que as imagens dele dentro da loja se espalharam pelo mundo.

É uma das redes de supermercados mais conhecidas da América do Norte, com mais de 1.000 pontos de venda nos Estados Unidos, com destaque para a região sudeste do país.

É também um dos maiores empregadores da região, com aproximadamente 227.000 trabalhadores em seu nome.

O que Messi comprou?

Não está claro exatamente o que Messi comprou no supermercado, embora alguns produtos estivessem visíveis. Entre os produtos comprados estavam Lucky Charms, da General Mills, e Fruit Loops, da Kellogg’s, ambos cereais matinais açucarados, mais indicados para seus três filhos do que o próprio astro, que mantém uma dieta muito rigorosa.

O que também aparece no carrinho de compras é que as caixas de comida que ele comprou eram grandes, para acomodar sua grande família.

Inter Miami anuncia apresentação de Messi

“O Inter Miami anuncia um grande evento de apresentação neste domingo, 16 de julho, às 18h. Os torcedores poderão desfrutar de uma noite de entretenimento, palestras em campo e muito mais!” uma declaração lida.