Messi pode estar insinuando participação na Copa do Mundo da FIFA 2026 com a camisa de Maradona

Inter Miami avançar Lionel Messi foi ao Instagram no domingo para mostrar uma foto sua vestindo a icônica camisa da Argentina Diego Maradona usava durante o Copa do Mundo FIFA de 1994 nos Estados Unidossua última aparição no torneio de maior prestígio do esporte.

Messi, 36, afirmou anteriormente que não tem planos de participar de mais edições da Copa do Mundo depois de conquistar o troféu pela primeira vez em Catar 2022mas o GOAT deixou uma janela de oportunidade aberta.

enquanto fala com Titan Sports antes do amistoso da Argentina contra a Austrália em Pequim no início deste mês, Messi afirmou que “verá como as coisas vão”.

“Acho que não. Esta foi minha última Copa do Mundo”, disse Messi. “Vou ver como as coisas correm, mas, em princípio, não irei para a próxima Copa do Mundo.”

Agora que ele joga no MLS e continua a atuar ao mais alto nível, Messi juntar-se à Argentina para uma “última dança” seria poético por várias razões.

Lionel Messi poderia seguir o caminho de Diego Maradona

Messi completaria 39 anos no verão de 2026, quando a Copa do Mundo acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México.

Ele tem a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo no continente americano pela segunda vez na carreira. Seria a sexta participação de Messi no torneio.

Messi vestindo o kit completo da Argentina de 1994 em seu Instagram Stories com o número 10 estampado nas costas parece estar sugerindo encerrar sua carreira internacional em solo americano, assim como Maradona.

Deixar passar a oportunidade de ganhar uma segunda Copa do Mundo não parece com Messi, que já saiu da aposentadoria internacional em 2016 para eventualmente levantar o cobiçado troféu alguns anos depois. Atualmente, ele está brilhando na MLS.