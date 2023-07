Messi pode ultrapassar Dani Alves e entrar para a história como o jogador com mais títulos conquistados

A chegada de Leo Messi ao Inter Miami abalou o cenário da MLS e cada movimento que o argentino faz com a nova camisa nos Estados Unidos causa furor.

Isso ficou evidente em sua apresentação e primeira sessão de treinamento sob Tata Martinoque contou com a presença de mais de 200 meios de comunicação de todo o mundo.

Mas há uma estatística que pode impulsionar Lionel Messi ainda mais no estrelato em 2023: ele tem três chances no restante da temporada de conquistar dois títulos com Inter Miami.

Isso o deixaria como o jogador com mais troféus conquistados, título que atualmente é detido pelo Daniel Alvesque tem um troféu a mais que o argentino na carreira: 44 a 43.

Para que isso aconteça, Messi e Inter Miami teria que ganhar dois dos três títulos: MLS, US Open Cup e Leagues Cup.

Apesar de na temporada regular da MLS o time agora comandado por Tata Martino está em último lugar na Conferência Leste com apenas 18 pontos em 22 jogos disputados, vencendo cinco jogos, empatando três e perdendo 14.

Messi, Busquets e Jordi Alba Cruz Azul MessiAtlanta United Messi e Inter Miami Inter Miami Cincinnati Real Salt Lake x Houston Dynamo

. Se o time da Flórida vencer, a final também será disputada fora de casa.